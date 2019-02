Cristiano Ronaldo apre un hotel in Costa Smeralda

editato in: da

Cristiano Ronaldo si è innamorato della Sardegna e ha deciso di mettervi radici, aprendo un albergo in Costa Smeralda.

Un vero e proprio colpo di fulmine, scoccato la scorsa estate, quando il fenomeno portoghese ha passato le proprie vacanze in Gallura, insieme alla sua compagna Georgina Rodriguez e al piccolo Cristiano junior. Un piacevole soggiorno, con gite esclusive su yacht da favola, proprio dopo la lunga telenovela di calciomercato che lo ha visto protagonista del trasferimento dal Real Madrid alla Juventus.

Il cinque volte Pallone d’Oro è rimasto folgorato dalle bellezze offerte dai paesaggi sardi e si è convinto a puntare sulla Costa Smeralda. Del resto, Ronaldo è proprietario di una catena alberghiera – la Pestana CR7 -, con un hotel a Funchal (Madeira, sua isola natale) e uno a Lisbona – e pensa da tempo di allargare il proprio giro di affari in Italia. Fino a pochi giorni fa, il portoghese ex Real Madrid aveva un accordo per aprire un hotel in Puglia, nel Gargano, ma poi è saltato tutto. A quel punto, il numero 7 della Juventus, attualmente capocannoniera della Serie A, ha deciso di spostarsi verso la Sardegna. Una notte nel suo nuovo albergo partirà – si dice – da 117 euro.

Quello in Sardegna sarà un investimento importante per Cristiano Ronaldo, che ha allargato il proprio business nel settore turistico dopo aver già lanciato linee di abbigliamento intimo, di scarpe, di jeans e di profumi. La collaborazione è nata al fianco di Dioniso Pestana, l’imprenditore a capo del Pestana Group Hotel, con cui ha per l’appunto deciso di aprire alberghi a marchio di CR7. Quello di Funchal, capoluogo dell’isola di Madeira, è stato fortemente voluto da Cristiano Ronaldo. L’hotel, a 300 metri dal porto, vanta 49 camere arredate in stile contemporaneo, una infinity pool sul tetto, con splendida vista sulla baia, una Jacuzzi, una sauna e una palestra all’aperto. Il secondo albergo aperto da Pestana CR7, quello di Lisbona, si trova invece in un quartiere molto chic come Baixa, a meno di un minuto a piedi dalla Praça do Comércio.

Dopo il Portogallo, Cristiano Ronaldo è pronto a far compiere il salto internazionale alla sua catena alberghiera. Oltre alla Sardegna, nel suo mirino c’è infatti un hotel a Marrakech, prima di approdare (o almeno queste sono le sue volontà) a Madrid, New York e Parigi nei prossimi anni.