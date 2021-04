Giappone, la fioritura dei ciliegi si può seguire in streaming

editato in: da

Una delle immancabili tradizioni del Giappone quando arriva la Primavera è l’hanami, per ammirare lo spettacolo della fioritura dei ciliegi in compagnia dei propri cari. Un fenomeno che ogni anno attira anche molti turisti da tutto il mondo, tanto che le compagnie aeree sono solite aumentare gli operativi per consentire a più visitatori possibili di raggiungere il Paese in questo meraviglioso periodo.

Per via della pandemia, però, quest’anno non sarà facile per i giapponesi ammirare le fronde rosa dei ciliegi nei giardini delle grandi città, chiusi in casa onde evitare assembramenti. Sarà praticamente impossibile per gli stranieri raggiungere il Giappone. Ciò non significa che non si possa comunque godere della bellezza dei giardini in fiore.

Quest’anno, infatti, si potrà fruire da qualsiasi parte del mondo di questo evento grazie ai live stream in diretta 24 ore su 24 da alcuni dei luoghi più famosi di Tokyo.

Alcuni canali di YouTube trasmettono panorami fioriti da alcune delle più iconiche location di Tokyo. Tra queste, l’immancabile Chidori-ga-fuchi, il sentiero che circonda per 700 metri il Palazzo Imperiale, che è possibile ammirare grazie a una telecamera fissa a questo link puntata verso uno degli scorci più famosi.

Con 800 alberi di ciliegio che formano una galleria rosa per 3,9 chilometri lungo il fiume Meguro, le sponde del Meguro-gawa sono un altro dei luoghi più famosi per ammirare i ciliegi in fiore a Tokyo e per passeggiate tranquille lontano dal caos cittadino. Quest’anno anche noi dall’Italia potremo ammirare insieme gli abitanti di Tokyo la bellezza dei fiori di ciliegio grazie alle telecamere fisse che trasmettono live a questo link.

Si uniscono all’esperienza delle visuali a occhio di falco anche altre celebri location per l’hanami, come il Parco di Ueno (qui il live streaming) e il Tokyo Midtown Garden di Roppongi (per guardare clicca qui).

È importante tenere in conto del fatto che in Giappone l’orario è avanti di nove ore rispetto all’Italia, pertanto se vi collegaste di pomeriggio potreste vedere ben poco perché là è notte.