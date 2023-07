In questo giardino puoi ammirare il fiore più grande del mondo

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: ABACA/IPA In questo giardino è sbocciato il fiore più grande del mondo

Esistono luoghi che sono così belli che non si possono descrivere. Sono quelli in cui la natura ha deciso di portare in scena i suoi spettacoli incantati, quelli che da soli valgono un viaggio intorno al mondo. Ma ci sono anche altri posti da visitare e da esplorare, e sono quelli diventati iconici grazie ai capolavori artistici, architettonici e monumentali plasmati dall’uomo.

Esistono altri luoghi, invece, dove l’uomo e la natura si incontrano, dove grazie al rispetto, alla cura e all’amore nasce la magia. Parchi delle meraviglie, giardini strabilianti e opere paesaggistiche d’immensa bellezza sono diventate, negli ultimi anni, delle vere e proprie attrazioni turistiche imperdibili.

Tra queste troviamo anche il Giardino Botanico di Villers-les-Nancy, la nostra prossima destinazione di viaggio. Non un parco qualunque, ma un vero e proprio museo naturale che ospita numerosi esemplari di flora e di fauna tra i più rari e straordinari del pianeta. Proprio qui, infatti, è conservato alla stregua di un tesoro prezioso quello che è il fiore più grande del mondo. Curiosi di osservare con i vostri occhi questa meraviglia della natura?

Dentro il Giardino Botanico di Villers-les-Nancy

Il nostro viaggio di oggi ci conduce a Villers-les-Nancy, un comune francese situato nel cuore della Meurthe-et-Moselle. Passeggiando tra atmosfere caratteristiche, residenze antiche e luoghi sacri e religiosi è possibile raggiungere il Giardino Botanico di Villers-les-Nancy, una delle attrazioni principali di tutto il territorio.

Qui vengono coltivati, sin dalla sua inaugurazione, oltre 10.000 esemplari di flora provenienti da tutto il mondo. Passeggiando tra i viali del giardino è possibile ammirare piante rare e in via di estinzione, collezioni esotiche e tropicali, e specie curiose e insolite. La loro presenza rende il Giardino Botanico di Villers-les-Nancy uno dei più grandi e importanti di tutta la Francia.

Molto più di un giardino botanico, questo parco delle meraviglie è un museo naturale da scoprire, ma anche un microcosmo prezioso di biodiversità da proteggere e da valorizzare.

Ninfe giganti, mangrovie, cactus messicani, serre tropicali e collezioni di conifere: queste sono solo alcune delle specie conservate qui e inserite in contesti paesaggistici che replicano i loro habitat di origine. La sensazione, passeggiando tra questi, è proprio quella di poter fare un viaggio tra le meraviglie naturali del mondo.

Ma non è tutto perché proprio qui è ospitato e protetto anche il fiore più grande del mondo. Si tratta dell’Arum Titan, un esemplare proveniente dall’Indonesia che sta fiorendo in questi giorni per la prima volta. La notizia ha fatto il giro del mondo e in pochi giorni migliaia di visitatori sono giunti al Giardino Botanico di Villers-les-Nancy per ammirare questo miracolo della natura.

Arum Titan: ecco il fiore più grande del mondo

Il suo nome è Arum Titan ed è un esemplare tropicale che supera i due metri d’altezza. Originaria dell’Isola di Sumatra, in Indonesia, questa pianta appartenente alla famiglia delle Aracee ha dato spettacolo negli scorsi giorni. Il motivo? Sta fiorendo.

La pianta, che è in via d’estinzione, è sotto le cure degli esperti del giardino botanico francese da 30 anni e per la prima volta sta regalando a loro, e a tutti gli spettatori, una fioritura straordinaria. La stessa che lo rende il fiore più grande del mondo.

Uno spettacolo unico e raro che non durerà a lungo, ma che ha già incantato tutti i visitatori del Giardino Botanico di Villers-les-Nancy.