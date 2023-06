Laghi della Francia: quali sono i più belli

La Francia è una delle principali mete turistiche europee: le sue splendide città d'arte, Parigi in primis, attirano milioni di visitatori. Ma c'è anche una natura meravigliosa da vedere, e incantevoli laghi azzurri da scoprire. Quali sono i più belli? Partiamo dal Lago di Nantua (in foto), situato nel dipartimento dell'Ain: è il luogo ideale per chi ama fare sport acquatici come canottaggio e sci nautico.