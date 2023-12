Le luci sono state accese: questo è l’evento più scintillante del mondo

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock/bluesky85 Il Parco dei fiori Nabana No Sato si accende di magia

Esiste un posto, dall’altra parte del mondo, che incanta per le sue fattezze. Forme, colori e lineamenti, infatti, rimandano a paesaggi che, fino a questo momento, sono appartenuti solo al mondo delle fiabe. E invece sono reali e per questo ancora più straordinari.

Ci troviamo al cospetto del Giardino botanico Nabana no Sato, un parco delle meraviglie situato all’interno del Nagashima Resort, il villaggio dedicato al divertimento e all’intrattenimento appena fuori da Nagoya, in Giappone.

È qui che durante l’inverno migliaia di viaggiatori provenienti da ogni dove si riuniscono. Lo fanno quando milioni di luci a led si accendono per svelare il volto più bello del giardino, quello che dà vita allo spettacolo più scintillante del mondo intero.

Il giardino fiorito che s’illumina di magia

Organizzare un viaggio in Giappone è sempre un’ottima idea, in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni. Le cose da vedere e da fare sono tantissime e tutte sono destinata incantare. Tra queste troviamo anche il Giardino botanico Nabana no Sato, una tappa imprescindibile per tutti gli amanti della natura e dei paesaggi mozzafiato.

All’interno del parco, infatti, sono presenti migliaia di fiori colorati che si perdono a vista d’occhio. Il giardino delle begonie, per esempio, è un vero incanto che ospita un accogliente caffè per una pausa di gusto tra mille sfumature di meraviglia. Ci sono poi il roseto, accessibile sia sia in primavera che in autunno, e l’osservatorio che consente di accedere a visioni sublimi sull’intera area.

Se è vero il Giardino botanico Nabana no Sato è un hotspot davvero affascinante per chi visita il Paese del Sol Levante durante l’anno, è altrettanto vero che in inverno si trasforma in un’esperienza surreale. Il parco, infatti, si trasforma nel palcoscenico di uno show mozzafiato fatto di luci, colori e magia. Noi non abbiamo dubbi: è questo lo spettacolo luminoso più bello del mondo da ammirare almeno una volta nella vita.

L’evento più scintillante del mondo

A partire dalla fine dell’autunno, e per tutto l’inverno, il Giardino botanico Nabana no Sato ospita il Festival delle Luci. Si tratta di un appuntamento imperdibile per tutti coloro che visitano il Paese del Sol levante in questo periodo. Quello che accade è meraviglia: gli orti, i viali e le aiuole vengono completamente ricoperta di milioni di luci a led colorate, trasformando l’intera area in un sogno a occhi aperti.

Cuore pulsante della manifestazione sono i tunnel di luce: viali lunghissimi, e apparentemente infiniti, dove è possibile perdersi e immergersi in un mondo fatato. Basta spostare lo sguardo, poi, per avere accesso ad altre visioni superlative. Le luci, infatti, vengono posizionate anche negli sterminati campi di fiori che accendono di bellezza tutti gli esemplari conservati qui.

Installazioni, proiezioni e sculture luminose sono in tutto il giardino. La luce si dipana in ogni dove per dare vita allo spettacolo più scintillante del mondo.

Il Festival delle Luci illuminerà il giardino fino a inizio maggio. È possibile raggiungere Nabana no Sato con gli autobus che partono dal centro di Nagoya e dall’Aeroporto Internazionale di Chibu o in automobile.