Dall’altra parte del mondo c’è un villaggio che sembra uscito da una fiaba

Fonte: 123rf Villaggio di Ambarita, isola di Samosir

C’è sempre un buon motivo per mettersi in viaggio, per raggiungere destinazioni vicine e lontane e per scoprire la grande bellezza che appartiene al mondo che abitiamo. A volte lo facciamo per ammirare le meraviglie plasmate da Madre Natura, altre volte per osservare da vicino quei monumenti artistici e architettonici creati dall’uomo che sono diventati i simboli di città e Paesi interi.

Altre volte, invece, ci mettiamo in cammino per scoprire le storie, le tradizioni, le culture e le usanze di popoli che sono lontanissime da noi. E oggi è proprio questo che vogliamo fare insieme a voi. Un viaggio ideale alla scoperta di un luogo intriso di fascino e meraviglia dove esistono e persistono antiche leggende che affondano le loro origini in tempi lontani e che sono custodite in un territorio straordinario.

Per scoprirle dobbiamo recarci dall’altra parte del mondo, e più precisamente nel cuore dell’isola di Sumatra, in Indonesia. Proprio qui, nelle acque del lago Toba esiste un villaggio meraviglioso dalle fattezze incantate che sembra uscito da una fiaba. E questa è la sua storia.

L’isola che sorge tra le acque del lago Toba

Migliaia di isole vulcaniche, centinaia di gruppi etnici e una moltitudine di lingue diverse raccontano l’immenso patrimonio storico, culturale e paesaggistico dell’Indonesia. Organizzare un viaggio qui, questo è chiaro, è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita.

Le cose da fare e da vedere nel Paese del sud-est asiatico sono così tante che non possiamo elencarle tutte. Quello che possiamo fare, invece, è parlarvi di un’isola situata nel lago Toba, nel cuore di Sumatra, dove esistono culture secolari tramandate da popolazioni antichissime che vivono ancora in villaggi fiabeschi.

Ci troviamo a Samosir, una grande isola che sorge dentro un’altra isola, quella di Sumatra. Proprio qui, circondata dalle placide acque del lago Toba, questo lembo di terra che si estende per 1700 chilometri quadrati è uno scrigno di tesori preziosi, tutti inevitabilmente collegati ai Batak, la tribù delle mille leggende.

Sui Batak si sono dette tante cose nei secoli. C’è chi ha subito il loro fascino e chi li ha amati, chi li ha odiati e temuti. Guerrieri, cannibali, stregoni, artisti, mercanti o navigatori.

Tante sono le storie sui Batak, così come le leggende che li riguardano. Si crede, infatti, che questa tribù sia nata da una montagna, un massiccio di oltre duemila metri situato proprio sull’isola di Samosir, dai quali avrebbero ereditato la forza e la potenza. Altri, invece, credono che questo popolo sia in possesso di antichi poteri magici, gli stessi che gli hanno permesso di vincere numerose battaglie.

Per scoprire le storie legate ai Batak, e toccare con mano le meraviglie che appartengono a questa tribù, il consiglio è quello di raggiungere il villaggio di Ambarita. Quello che si apre davanti agli occhi dei viaggiatori che giungono fin qui è un paesaggio incantato, paragonabile solo a quelli visti nelle fiabe.

Ambarita, il villaggio Batak che sembra uscito da una fiaba

Visitare il villaggio Batak di Ambarita è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita. Qui sono ospitati e conservati siti e oggetti che fanno parte del patrimonio ancestrale di questa antica tribù.

Quello che balza subito all’occhio è il nucleo urbano del villaggio. Le case dei Batak, infatti, hanno la caratteristica forma delle barche, con tanto di prua e poppa. E in effetti, queste costruzioni sono proprio ispirate alle imbarcazioni utilizzate dai naviganti migliaia di anni fa.

Tutto intorno si snoda una vegetazione lussureggiante che i viaggiatori possono scoprire a piedi o in bicicletta. Da qui è possibile anche raggiungere Huta Siallagan, il celebre sito dove sono conservate le testimonianze più preziose e antiche dei Batak. Oltre alle caratteristiche case disposte in fila, e alla statua gigante del Pangulubalang, che assolve la funzione di guardiano, i viaggiatori possono partecipare attivamente alla quotidianità della tribù, ascoltare le sue storie e ammirarla tra danze e celebrazioni.