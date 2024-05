Fioccano tantissime offerte per volare nei prossimi mesi

Fonte: 123RF Le offerte dell'estate 2024 da prenotare subito

Man mano che si avvicina l’estate, la voglia di viaggiare cresce in modo esponenziale. Se agosto è il mese più costoso dell’anno per prendere un aereo, i mesi appena precedenti sono molto più convenienti e se qualche compagnia decide di proporre anche qualche offerta bisogna coglierla al volo. Sono tante le compagnie aeree che hanno lanciato sconti variabili tra un misero 15% a un interessantissimo 60% e tariffe imperdibili. Quali sono le compagnie che hanno lanciato offerte e i nostri consigli sulle mete dove andare.

La Grecia super scontata

Aegean applica uno sconto fino al 60% se si prenota entro il 30 maggio. La compagnia di bandiera greca, che festeggia quest’anno i 25 anni dalla nascita, ha lanciato una super offerta che farà un gran piacere a tutti gli appassionati di Grecia, che non prendono in considerazione nessun’altra meta dove andare in vacanza, ma che invoglierà anche chi non aveva ancora in programma un viaggio in Grecia. Lo sconto del 60% 8con un ulteriore 15% per chi ha un’età tra i 18 e i 25 anni) è valido solo sui voli diretti e con partenze tra il 1° luglio (quindi tutta l’estate) e il 29 marzo del 2025. Se avete già programmato le ferie d’agosto e desiderate prenotare una minivacanza a settembre o addirittura a Capodanno questo è il momento di farlo. C’è anche uno sconto del 40% sulla scelta della poltrona. Aegean vola dall’Italia su Atene e sulle isole.

In Islanda spendendo poco

Un’altra offerta per volare a prezzi più convenienti arriva da Icelandair, compagnia di bandiera dell’Islanda, una meta solitamente piuttosto costosa dove andare in vacanza. L’offerta è appena partita ed è valida per prenotazioni entro il 9 giugno per volare dai due scali italiani da cui opera la compagnia ovvero da Milano Malpensa (voli compresi tra il 1° settembre e il 2 novembre) e da Roma Fiumicino (voli tra il 1° ottobre e il 16 dicembre). La promozione è per volare verso Reykjavik, la Capitale islandese, ma anche per proseguire verso altre sei destinazioni del Nord America facendo scalo nell’aeroporto di Keflavík

in Islanda. Le città dove si può volare sono New York, Boston, Chicago, Seattle, Washington e Toronto, in Canada. Se sognate di vedere l’aurora boreale o se volete aspettare la bassa stagione per visitare l’Islanda e risparmiare questa offerta è imperdibile.

Europa con tariffe low cost

La compagnia low cost easyJet, che ha già tariffe molto interessanti, ha lanciato una promo che prevede un ulteriore 15% di sconto sulle prenotazioni aeree effettuate entro le 9 del 3 giugno. easyJet ha messo a disposizione 100mila posti a tariffe scontate per volare sia in Italia sia in Europa tra il 5 giugno e il 30 settembre. Tutta l’estate, insomma. Non ci sono mete più o meno scontate, ma il nostro consiglio è di cercare le rotte meno battute per trovare le offerte più interessanti. Da Malpensa, per esempio, la meta più consigliata è La Coruña, in Galizia, Spagna, dove ci sono biglietti a partire da 41 euro (solo andata) oppure la nostra Lampedusa, con offerte a partire da 37 euro anche in pieno agosto. Si può andare in Croazia partendo da Napoli anche la settimana prossima spendendo 45 euro o a Cefalonia, in Grecia, con 46 euro. tantissime anche le offerte per volare in Italia.

Stati Uniti e Medioriente a prezzi bassi

Per chi desidera fare un viaggio dopo l’estate verso gli Stati Uniti o una meta mediorientale a scelta tra Riad, in Arabia Saudita, e Kuwait City, ITA ha lanciato un’offerta che scade il 30 maggio ma si può viaggiare fino al 27 ottobre, estate inclusa dunque. Ci sono tariffe molto interessanti a partire da 399 euro, come il Milano New York (450 euro se si parte da Roma), da 499 verso San Francisco (509 euro da Roma). verso le due destinazioni del Medioriente, invece, i biglietti aerei partono da 289 euro per Riad, sia da Milano, Roma, Bologna o Venezia, e da 429 verso il Kuwait (479 euro da Roma).