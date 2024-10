Volare e trasportare animali: regole e costi di American Airlines

Per viaggiare con il vostro amico a quattro zampe, dovrete seguire delle linee guida che regolano il trasporto degli animali per via aerea: ecco le regole di American Airlines.

Se siete diretti negli Stati Uniti, per visitare il Paese a stelle e strisce probabilmente usufruirete di un volo con la compagnia aerea American Airlines. Questa è una delle migliori compagnie aeree al mondo e, naturalmente, permette di portare a bordo anche i vostri amici animali (ma solo se si tratta di cani o gatti).

Nel caso in cui dunque vogliate viaggiare con American Airlines, le regole per volare con gli animali con questa compagnia aerea sono poche, ma precise. Ecco un vademecum per non sbagliare in fase di prenotazione e per essere pienamente consapevoli di come progettare il vostro volo con American Airlines in compagnia di un animale domestico.

Volare con un animale con American Airlines

Ogni compagnia aerea ha regole e costi differenti, a seconda del paese di partenza e del paese di destinazione. Le regole generali prevedono che non sono ammessi sugli aerei gli animali domestici che non hanno ancora compiuto 3 mesi e che non sono stati sottoposti a tutti i vaccini previsti dalla legge. Inoltre, gli animali che superano i 75 kg di peso devono viaggiare con il cargo.

Quando si tratta di viaggiare con gli animali domestici, American Airlines offre diverse opzioni a seconda della razza e delle dimensioni degli animali. I piccoli animali possono viaggiare in cabina all’interno di un trasportino, mentre gli animali più grandi devono essere trasportati tramite il servizio American Airlines Cargo. È importante notare che il trasporto è limitato a cani e gatti che soddisfano requisiti specifici relativi a taglia, età e destinazione. American Airlines accetta solo animali domestici registrati alla biglietteria per il personale attivo dell’esercito statunitense e per il personale del servizio diplomatico del Dipartimento di Stato in missione. Ci sono anche restrizioni e tariffe specifiche applicabili a queste categorie.

Per tutti quei voli diretti verso l’Unione europea, nel caso di American Airlines, la compagnia accetta solo gatti e cani che sono in possesso del chip sottocutaneo inserito dal veterinario. Ogni animale deve viaggiare all’interno del suo trasportino per tutta la durata del volo. Le linee guida di American Airlines prevedono che l’età minima per l’accettazione a bordo degli animali domestici sia di 8 settimane, mentre non esiste il limite per l’età massima. Il peso complessivo dell’animale all’interno del suo trasportino non deve superare i 45 kg.

Inoltre, la compagnia accetta che in un unico trasportino possano viaggiare due animali, a patto che siano della stessa specie e della stessa taglia e che non pesino più di 9 kg ciascuno. Il trasportino deve essere di legno, metallo o plastica dura e non deve essere di tipo pieghevole, in quanto si potrebbe correre il rischio di chiusura accidentale durante il volo.

All’interno del trasportino deve essere sistemato un telo inodore per assorbire l’urina che consenta all’animale di rimanere pulito per tutta la durata del viaggio. Inoltre, il trasportino deve essere grande abbastanza da permettere all’animale di alzarsi durante il volo. Per l’accettazione dell’ animale a bordo è prevista la presentazione del passaporto e di un certificato di salute recente, che deve essere emesso da un veterinario entro 10 giorni dalla data di partenza. Gli unici animali domestici accettati all’interno della cabina sono i cani da guida e quelli impegnati in missioni di ricerca e di pronto soccorso.

I requisiti per volare in cabina

Se desiderate portare un trasportino come bagaglio a mano, dovrete pagare un supplemento. Durante il volo, il vostro animale deve rimanere nel trasportino, posizionato sotto il sedile di fronte a voi. È consentito portare un solo articolo aggiuntivo, che può essere un oggetto personale come una borsa o un piccolo bagaglio a mano, o un bagaglio a mano che rispetti i requisiti e possa essere riposto nella cappelliera. È fondamentale ricordare che è permesso portare solo un trasportino per animale domestico. I passeggini per animali domestici devono essere registrati alla biglietteria e le relative tariffe per i bagagli registrati si applicano.

Volare con gli animali in stiva

Per gli animali di dimensioni maggiori che non possono viaggiare in cabina, il servizio American Airlines Cargo è disponibile. Tuttavia, il trasporto in stiva è riservato esclusivamente al personale in servizio attivo dell’esercito statunitense e al personale del servizio diplomatico in missione. È possibile trasportare fino a due animali domestici in stiva, che devono soddisfare i requisiti di salute e età specifici per la destinazione.

Per imbarcare un animale domestico, è necessario contattare l’ufficio Prenotazioni almeno 48 ore prima della partenza. È importante anche effettuare il check-in presso la biglietteria con i documenti ufficiali, arrivando con un minimo di due ore e un massimo di quattro ore prima del volo. Inoltre, sarà richiesto di completare una checklist con un agente e di presentare un certificato di buona salute.

Per garantire la sicurezza e il benessere del vostro animale domestico, il certificato di buona salute deve essere emesso da un veterinario entro dieci giorni prima del viaggio. Se state viaggiando con un biglietto di andata e ritorno, il certificato deve essere valido anche per il volo di ritorno, entro sessanta giorni dalla partenza. Tutti i requisiti sanitari richiesti dall’USDA devono essere rispettati.

Regole per viaggiare con i cani guida e cani di servizio

I cani guida addestrati possono viaggiare gratuitamente a bordo, purché rispettino i requisiti richiesti. Inoltre, è consentito il trasporto di animali domestici sulla maggior parte dei voli, in particolare quelli di durata fino a 12 ore o su determinate tratte, che includono voli interni tra i 48 stati contigui degli Stati Uniti, oltre a destinazioni come Canada, Alaska, Messico, Porto Rico e le Isole Vergini americane. Tuttavia, potrebbero esserci ulteriori restrizioni per gli animali domestici in viaggio verso e da queste destinazioni.

Le tariffe American Airlines per volare con un animale

Quando si viaggia con American Airlines, i costi per il trasporto di animali domestici variano a seconda della modalità di viaggio. Per gli animali da compagnia in cabina, la tariffa è di 150 USD per trasportino, mentre il servizio cargo ha tariffe variabili che vengono confermate al momento della prenotazione.

Gli animali in stiva, accessibili solo per il personale attivo dell’esercito statunitense e del servizio diplomatico, costano 200 USD per trasportino. Le tariffe non sono rimborsabili e si applicano per ciascuna tratta. Inoltre, il pagamento deve essere effettuato in aeroporto o presso un centro viaggi con carta di credito o voucher, poiché non si accettano contanti o assegni. Per scoprire eventuali costi associati a compagnie partner, è importante verificare la dicitura “operato da” sul biglietto. Maggiori informazioni sempre disponibili sul sito ufficiale della compagnia aerea.