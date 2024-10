Le mete più economiche del 2025 verso cui volare

Fonte: iStock Nagoya in Giappone è tra le mete economiche dove volare

Anno dopo anno viaggiare diventa sempre più costoso…tranne se volate verso queste destinazioni! Per fortuna, nel mondo, esistono ancora tante mete bellissime che possono essere raggiunte con voli economici dove trascorrere una vacanza senza il pensiero dei soldi che sfuggono dal portafoglio. A dimostrarlo è Skyscanner, uno dei principali motori di ricerca internazionali di voli, noleggi auto e hotel.

La loro ricerca si è basata soprattutto sulle mete che hanno registrato il maggiore calo dei prezzi delle tariffe aeree partendo dall’Italia. Questo in base alla diminuzione percentuale del prezzo per un volo A/R in classe economica prenotato tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024 per viaggiare durante lo stesso anno, rispetto allo stesso periodo del 2023.

Da cosa dipende questa flessione? Secondo l’analisi svolta, è probabile che le tariffe più economiche per queste destinazioni siano dovute a una combinazione di un paio di fattori: il lancio di nuove rotte che aprono queste mete per la prima volta e/o una maggiore frequenza di voli low-cost.

Gli italiani non rinunciano ai viaggi

L’attuale contesto economico non è semplicissimo, soprattutto per le famiglie che desiderano viaggiare. Dati alla mano, andare in vacanza è diventata una delle cose più costose, soprattutto nei periodi di alta stagione. Eppure, la maggior parte degli italiani non rinuncia ai viaggi e, secondo la ricerca svolta da Skyscanner, nel 2025 stanno pianificando di spendere ancora di più per le loro vacanze. Nel dettaglio, il 34% ha preventivato di spendere di più per i voli, il 25% per l’alloggio e l’11% per il noleggio auto.

Sempre dalla ricerca è emerso che, quando si sceglie dove andare, il costo del viaggio è ancora considerato l’aspetto più importante. Tra i principali fattori che determinano una destinazione di vacanza, al 62% c’è il costo del volo. Ecco perché sapere quali saranno le mete più economiche dove volare può aiutarci a pianificare con intelligenza il nostro prossimo viaggio.

Quali sono le mete economiche dove volare

Arriviamo all’aspetto più importante: quali sono queste mete? Al primo posto troviamo Nagoya, in Giappone. Viaggiare nella quarta città più grande del Paese, secondo le statistiche, non costerà tantissimo e vi permetterà di raggiungere una destinazione interessante per la sua importanza storica e industriale. La città, infatti, offre la miscela perfetta tra cultura tradizionale e modernità. L’abbassamento dei prezzi dipende probabilmente dalle nuove rotte di viaggio che hanno collegato direttamente l’Italia con Tokyo, rendendo il Paese una destinazione più conveniente per i viaggiatori italiani.

Al secondo posto c’è Budapest, facilmente raggiungibile da molti aeroporti italiani con tantissimi voli low-cost. Si tratta di una delle capitali europee più belle per il suo fascino storico, per le terme e per i costi contenuti.

Se non ci avete mai pensato, il 2025 è l’anno giusto per visitare Auckland, in Nuova Zelanda, famosa per i suoi porti e per la vivace atmosfera culturale. Al quarto posto, invece, c’è la Svezia con Göteborg, da visitare sfruttando l’abbassamento dei prezzi dei voli per immergervi nelle sue bellezze naturali e tra le proposte urbane della città, tra ristoranti e bar.

Questa la lista completa delle mete che hanno registrato un calo di prezzi dei voli più consistente: