Alla scoperta di una meravigliosa città europea con vista sull’oceano

Fonte: iStock

Una città perfetta per passeggiare e divertirsi, animata giorno e notte, con vista sull’oceano e spiagge in pieno centro? Esiste ed è La Coruña, suggestiva località portuale della Galizia, nella Spagna nord-occidentale.

È una meta adatta a tutti, non ancora inflazionata dal turismo internazionale, dove crogiolarsi al sole, sperimentare il buon vivere caro agli abitanti, scoprire attrazioni uniche e assaporare la deliziosa cucina.

Ricchissima di chiese, musei, animazione, ristoranti ed eventi, antica eppure moderna e vivace, La Coruña sa davvero farsi ricordare.

Le tappe da non perdere a La Coruña

Dal centro storico al lungomare, i punti di interesse che offre la città galiziana sono innumerevoli, sufficienti per trascorrere un intenso weekend o anche di più.

Nel cuore de La Coruña, ecco Piazza dell’Obelisco dove immergersi nella vivacità della vita locale passeggiando lungo le vie per tradizione più legate al commercio, Rego de Auga e calles Real, che convergono nella suggestiva Piazza di Maria Pita, intitolata all’eroina che nel 1589 capeggiò la rivolta contro gli inglesi intenzionati a conquistare la città.

Principale piazza nonché gettonato luogo di ritrovo, si presenta con un aspetto signorile, fiancheggiata da eleganti palazzi tra cui spicca la Casa Consistorial (il Municipio) in stile modernista.

Da qui, si apre la città più antica dove fare un tuffo nella storia visitando la romanica Chiesa di Santiago del XII secolo, l’altrettanto affascinante e romantica Piazza di Azcárraga, ombreggiata da platani millenari, la Collegiata di Santa Maria del Campo di stile tardo-romanico, con all’interno il Museo di Arte Sacra custode di opere dal XII al XV secolo, e la Piazza e il Convento di Santa Barbara, che si fregiano del titolo di “Insieme Storico Artistico”.

Ma siamo appena all’inizio.

Vale la pena ricordare il Giardino di San Carlos, “Insieme Storico Artistico”, dove i muri della fortezza del 1843 ospitano la sede dell’Archivio del Reino de Galicia, la Chiesa delle Cappuccine con facciata in stile barocco compostelano, le chiese barocche di San Jorge e San Nicolás, il Convento di Santo Domingo dalla facciata settecentesca, la Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, nobile dimora della scrittrice galiziana dell’Ottocento, la Casa-Museo Picasso dove il noto pittore visse dai 9 ai 13 anni e il quartiere dei Cantones, impreziosito da edifici con magnifiche vetrate in stile modernista.

Non dimentichiamo, inoltre, che per molti abitanti la città è il suo lungomare: il Paseo Marítimo è una bellissima via pedonale e ciclabile di 13 chilometri da percorrere al proprio ritmo che, dal porto, raggiunge le favolose spiagge e segue le curve della tortuosa costa della Galizia donando vedute indimenticabili sull’oceano, cuore pulsante di La Coruña.

Fiori all’occhiello qui sono il Castello di San Antón, sede del Museo Archeologico Provinciale, la Torre d’Ercole, faro alto 59 metri costruito dai Romani e tuttora funzionante, visitabile all’interno per una vista impagabile sulla città e sull’oceano, il Parco delle Sculture, museo a cielo aperto che ospita le opere di 18 artisti della regione, e l’Aquarium Finisterre, tra gli acquari più importanti di Spagna con sale espositive interattive legate al mare.

Per un’immagine da cartolina, ecco poi l’Avenida de la Marina, con le caratteristiche case con gallerie bianche con vetrate del XIX secolo che hanno valso a La Coruña il nome di “Città di Cristallo”.

Le spiagge ai piedi della città

La Coruña è anche sinonimo di incantevoli spiagge lambite dall’oceano, un autentico sogno balneare.

La più nota è Praia de Riazor, graziosa spiaggia di città comodamente raggiungibile dal centro storico percorrendo il lungomare: qui, lo sguardo rimane incantato dalle acque blu, dalla penisola del centro città e dallo skyline dei moderni edifici.

A est, si staglia invece per 600 metri la sabbiosa Praia de Orzán mentre più solitaria è Praia das Lapas, inserita in una baia remota tra l’Acquarium e la Torre d’Ercole.