I migliori festival musicali del Veneto per l’estate

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: iStock Musica live

L’estate in Veneto si accende a ritmo di musica. Tre festival – Double Flavor Music Festival, AMA Music Festival e Rosadira Festival – promettono di far ballare e divertire migliaia di persone, unendo generazioni e gusti musicali, con concerti di vari generi e le esibizioni di artisti di fama. Ma non è tutto, perchè oltre alla musica, questi eventi propongono anche un’ampia offerta di attività collaterali. Scopriamo i programmi che rendono unici questi festival.

Double Flavor Music Festival

Dal 8 all’11 agosto 2024, la spiaggia della Madonnina di Caorle si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con il festival “Double Flavor”. Quattro giorni di musica, divertimento e colori completamente gratuiti, con un programma pensato per tutti i gusti.

La serata d’apertura è un tributo a Vasco Rossi con il Vasco Day, in collaborazione con il Vasco Fan Club di Caorle. La spiaggia vibrerà poi con il DJ set di Ell’n’rock di Radio Easy Rock e la performance live della Diapason Band. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del rock italiano.

Venerdì 9 agosto la spiaggia si trasforma in una pista da ballo grazie ai ritmi di Rich e Albert Marzinotto, che faranno ballare il pubblico fino a tarda notte con le loro selezioni musicali pop ed elettroniche. Il sabato è dedicato al colore e alla musica. Nel pomeriggio l’attesissimo Holi on Tour, il primo festival dei colori d’Italia, invaderà la spiaggia con polveri colorate e un’atmosfera festosa. A seguire, le esibizioni di Mistericky e Dargen D’Amico.

Domenica 11 agosto si chiude in bellezza con il “Double Sunset”, un aperitivo in spiaggia con Pelo Selecta & Rich, seguito dal “Febbre a 90 party” sulle note dei grandi successi degli Anni Novanta.

Info utili

Come arrivare

In auto

Autostrada A4, uscite di Santo Stino di Livenza o Portogruaro e seguire indicazioni per Caorle.

In treno

Le stazioni ferroviarie più comode per raggiungere Caorle sono quelle di San Donà di Piave, San Stino di Livenza e Portogruaro; poi autobus di linea ATVO

Biglietti Double Flavor Music Festival

Ingresso gratuito

AMA Music Festival

Dal 21 al 25 agosto, la splendida Villa Cornaro, gioiello architettonico della provincia di Vicenza, si prepara a ospitare una delle più attese manifestazioni musicali dell’estate: l’AMA Music Festival. Il maestoso parco che circonda la villa si trasformerà in un palcoscenico all’aperto per una lineup di artisti che spazia dal rock al rap, passando per l’indie e l’alternativa. Un mix di generi musicali e di nazionalità diverse per accontentare i palati più esigenti.

Tra i nomi più attesi spiccano gli Offspring, che il 21 agosto porteranno in Italia la loro energia esplosiva con un’unica data. Accanto a loro, sul palco saliranno anche i Buzzcocks e i Neck Deep. Il 22 agosto sarà la volta dei Subsonica e di Cosmo, mentre il 23 agosto sarà tutto italiano con Coez, Frah Quintale, Il Tre, Clara, Rhove e Kid Yugi.

Il 24 agosto si balla con Paul Kalkbrenner, Brina Knauss e Deer Jade, mentre il 25 agosto sarà una giornata storica con l’esclusiva performance di Frank Carter and Sex Pistols, leggende del punk mondiale, e degli Editors.

Info utili

Come arrivare

In auto

Autostrada A4/E70 fino a Bassano del Grappa. Prendi Tangenziale Est di Bassano del Grappa/SS47 fino alla tua destinazione a Romano D’ezzelino.

In treno

Stazione FS di Bassano Del Grappa. Treni diretti con Trento, Padova e Venezia.

Biglietti AMA Music Festival

Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster, Ticketsms

Rosadira Festival

Cortina d’Ampezzo si prepara ad accogliere una nuova edizione del Rosadira Festival, in programma dal 22 al 25 agosto. Quattro giorni dedicati a musica, natura e lifestyle, con un fitto programma che spazia dalla musica elettronica alle attività sportive, passando per arte, moda e design.

L’appuntamento è nella suggestiva cornice di Rumerlo, a 1560 metri d’altitudine, dove si trova il traguardo della Coppa del Mondo di Sci di Cortina d’Ampezzo, che per l’occasione si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove la musica sarà la protagonista indiscussa, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza unica, immersi nella bellezza delle Dolomiti.

La lineup musicale vanta nomi di spicco della scena elettronica internazionale, come Acidgigi, Barbara Boeing, Bradley Zero, Dandi Olsen, Daniel Monaco, Eternal Love, Giammarco Orsini e molti altri, che si alterneranno sui palchi per quattro giorni di puro divertimento. Ma il Rosadira Festival è molto più di una semplice festa. È un’esperienza immersiva che invita a scoprire le meraviglie del territorio attraverso workshop, attività sportive, lezioni di yoga e degustazioni di prodotti locali.

Info utili

Come arrivare

In auto

Autostrada A27, uscita Pian de Vedoia. Oppure autostrada A22 del Brennero, uscita Bressanone-Val Pusteria

In treno

le stazioni ferroviarie più vicine sono quelle di Calalzo di Cadore a sud e Dobbiaco (Toblach) a nord. Da queste stazioni bisogna poi prendere l’autobus per Cortina

Biglietti Rosadira Festival

Biglietti disponibili su Dice