Fonte: iStock I migliori festival musicali dove andare nel 2025

Non è mai troppo presto per iniziare a sognare la prossima stagione dei festival.

Molti eventi hanno già annunciato lineup brillanti, mentre altri lasciano spazio all’attesa. Tuttavia, con un panorama musicale che attraversa generi, continenti e atmosfere, il 2025 promette di essere un anno indimenticabile per gli amanti della musica live.

Da Londra a Tokyo, da Barcellona a New Orleans, ogni festival dona un’esperienza memorabile, pronta a soddisfare ogni gusto musicale e stile di viaggio.

Field Day: Londra al massimo dello stile

Quando: 24 maggio 2025

Dove: Londra, Regno Unito

Artisti principali: Peggy Gou, Jungle, Ross From Friends

Un evento che unisce una raffinata selezione musicale a un’atmosfera rilassata e hipster.

Con il suo iconico palco “The Barn”, il Field Day è un mix perfetto di avanguardia e intrattenimento.

La sua offerta spazia dalla musica per chitarra all’R&B alternativo, passando per DJ set leggendari. E per chi ama abbinare il cibo alla musica, l’area Village Green propone delizie vegane e birre artigianali.

Boomtown: un mondo a parte

Quando: 6-10 agosto 2025

Dove: Winchester, Regno Unito

Artisti principali: Ancora da confermare

Più che un festival, Boomtown è un’esperienza immersiva in una città immaginaria che cambia anno dopo anno.

Con percorsi segreti, attori che interagiscono con il pubblico e una narrazione che evolve, è un viaggio nel surreale.

Aspettatevi foreste psichedeliche, rave a tema western e un pubblico variegato pronto a lasciarsi trasportare dalla magia.

FIB: sole, mare e musica a Benicàssim

Quando: 17-19 luglio 2025

Dove: Benicàssim, Spagna

Artisti principali: Ancora da confermare

Questo festival è la combinazione perfetta tra vacanza e musica. Con concerti che iniziano al tramonto e proseguono fino all’alba, le giornate sono dedicate al relax sulle spiagge mediterranee.

Una location mozzafiato e un’atmosfera unica lo rendono un evento imperdibile per gli amanti della musica indie e rock.

Montreux Jazz Festival: eleganza sulle rive del lago

Fonte: iStock

Quando: 4-19 luglio 2025

Dove: Montreux, Svizzera

Artisti principali: Da confermare

Da oltre cinquant’anni, il Montreux Jazz Festival è un punto di riferimento per la musica di qualità.

Nato come festival di jazz, oggi ospita artisti di blues, rock e soul in una cornice incantevole sul Lago di Ginevra. Due settimane di concerti imperdibili e atmosfere sofisticate.

Outlook Festival: bassi potenti e spiagge croate

Quando: 24-28 luglio 2025

Dove: Pola, Croazia

Artisti principali: Ivy Lab, LTJ Bukem, Joker, Mala

Paradiso per gli amanti della musica elettronica e della cultura soundsystem, l’Outlook regala feste in barca, concerti sulla spiaggia e un campeggio all’insegna del divertimento.

Con due edizioni, una in Croazia e una nel Regno Unito, si tratta di un must per chi vive di bassi.

Primavera Sound: sole e groove a Barcellona

Fonte: iStock

Quando: 5-7 giugno 2025

Dove: Barcellona, Spagna

Artisti principali: Charli XCX, Sabrina Carpenter, Chappell Roan

Un festival che celebra la musica pop ed elettronica in una delle città più vivaci d’Europa.

Il Mar delle Baleari fa da sfondo a concerti memorabili, mentre la città rappresenta un soggiorno all’insegna del comfort e del divertimento.

NOS Alive: surf e musica a Lisbona

Quando: 10-12 luglio 2025

Dove: Lisbona, Portogallo

Artisti principali: Olivia Rodrigo, Noah Kahan, St. Vincent

Con una scaletta che unisce star internazionali e giovani talenti, il NOS Alive è uno dei festival europei più completi.

Oltre alla musica, da segnalare esperienze straordinarie come la Surf Xperience e delizie culinarie sopraffine. Il tutto immerso nella splendida cornice portoghese.

Way Out West: ecosostenibilità e musica a Göteborg

Quando: 7-9 agosto 2025

Dove: Göteborg, Svezia

Artisti principali: Fontaines D.C., Khruangbin, Wet Leg

Nel cuore del parco di Slottsskogen, il festival unisce musica di qualità e rispetto per l’ambiente.

Con un programma interamente vegetariano e un’attenzione alla sostenibilità, il Way Out West è un esempio virtuoso di come un grande evento possa essere ecologico.

Coachella: glamour e musica in California

Quando: 11-20 aprile

Dove: Indio, California,

Artisti principali: Voci su Olivia Rodrigo, Charli XCX, Dua Lipa

Celebre per il suo mix di musica e cultura pop, il Coachella è un appuntamento fisso per artisti emergenti e grandi nomi del panorama internazionale. Un evento dove spettacolo e moda si incontrano sotto il sole californiano.

Jazz Fest: il cuore di New Orleans

Quando: 24 aprile – 4 maggio 2025

Dove: New Orleans, USA

Artisti principali: Da definire

Più che un festival, è una celebrazione della cultura musicale di New Orleans. Tra jazz, blues e cucina tradizionale, il Jazz Fest è un viaggio autentico nelle radici musicali americane.

Fuji Rock: natura e musica in Giappone

Quando: Luglio 2025

Dove: Prefettura di Niigata, Giappone

Artisti principali: Ancora da confermare

Immerso nella natura, il Fuji Rock è un evento impareggiabile tra montagne e musica. Con una vasta gamma di generi e un impegno verso la sostenibilità, è il festival perfetto per chi cerca un connubio tra avventura e intrattenimento.

Bahidorá: festa lungo il fiume in Messico

Quando: 14-16 febbraio 2025

Dove: Cuautla, Messico

Artisti principali: Kaytranada, Ezra Collective, Floating Points

Un festival boutique che unisce musica, natura e cultura. Con artisti indie ed elettronici che si esibiscono accanto a un fiume scintillante, il Bahidorá è un evento top per chi ama ballare sotto le stelle in una cornice mozzafiato.

Sziget Festival: il gigante di Budapest

Fonte: iStock

Quando: 6-11 agosto 2025

Dove: Budapest, Ungheria

Artisti principali: Da annunciare

Con più di 350.000 partecipanti ogni anno, lo Sziget è uno dei festival più grandi e completi d’Europa.

Su oltre 50 palchi si alternano artisti di ogni genere, mentre l’isola di Òbuda offre spazi dedicati al teatro, al circo e ad altre forme di intrattenimento culturale.

Un evento che fonde musica e arte in un’atmosfera vibrante.

MOGA: elettronica e cultura a Essaouira

Quando: 1-5 ottobre 2025

Dove: Essaouira, Marocco

Artisti principali: Da annunciare

Tra techno, house e immersioni nella cultura marocchina, il MOGA è un festival che va oltre la musica. Con eventi nei luoghi più iconici di Essaouira, è un’esperienza olistica per chi cerca un rave con un tocco di autenticità.

Splendour in the Grass, icona d’Australia

Quando: luglio 2025

Dove: Byron Bay, Australia

Artisti principali: Da annunciare

Splendour in the Grass sta diventando una sorta di istituzione australiana.

Trentamila spettatori si recano ogni anno a North Byron Highlands per tre giorni di buona musica, arte e campeggio. Il sito in sé è molto esteso: in alcuni casi i palchi sono a 20 minuti di distanza l’uno dall’altro. Non mancano conferenze, spettacoli comici e riflessioni filosofiche presso lo Splendour Forum.

Exit Festival, una storia incredibile

Quando: 10-13 luglio 2025

Dove: Novi Sad, Serbia

Grandi nomi: Gucci Mane, Black Eyed Peas, Rudimental

L’Exit Festival ha una storia piuttosto incredibile: è stato fondato nel 2000 come movimento studentesco per protestare e lottare per la democrazia in Serbia. Da allora, ha raccolto oltre due milioni di persone provenienti da più di 60 Paesi. E per una buona ragione: trova spazio in una fortezza medievale e vanta 16 palchi con ogni genere di musicale.

Inoltre, non mancano un’area sportiva, zone relax, una teleferica e un’arena di danza 3D. Sebbene si sia evoluto rispetto ai suoi inizi politicizzati, vanta ancora un forte senso di responsabilità sociale.