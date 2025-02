Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Con l’evoluzione del lavoro da remoto, sempre più professionisti stanno scegliendo di abbracciare uno stile di vita nomade. Il 2025 si preannuncia come un anno entusiasmante per i nomadi digitali, grazie a destinazioni che offrono il perfetto equilibrio tra infrastrutture, costo della vita e qualità di vita. Da vivaci capitali europee a paradisi naturali dell’Estremo Oriente, queste città si distinguono per attrattività e innovazione, offrendo spazi di coworking, comunità accoglienti e ambienti ideali per conciliare lavoro e tempo libero.

Come evidenziato infatti in un articolo del blog di Flatio, portale web per la ricerca di alloggi, nel 2025 ci sono molte nuove destinazioni emergenti per i nomadi digitali, dall’Europa al Sud Est Asiatico. Abbiamo selezionato quelle che ci sembravano avere più appeal, soprattutto in termini di rapporto tra costo e qualità della vita.

Scopriamo insieme quali sono le migliori città per nomadi digitali nel 2025, in base al rapporto tra servizi offerti, qualità della vita e costi.

Lisbona: il fascino della capitale portoghese

Lisbona si conferma una delle mete più amate dai nomadi digitali grazie alla sua combinazione unica di cultura, clima piacevole e infrastrutture moderne. Con i suoi quartieri pittoreschi, come l’Alfama e il Bairro Alto, e una scena tecnologica in forte crescita, Lisbona è il luogo perfetto per chi cerca ispirazione e produttività.

La città offre numerosi spazi di coworking, come il celebre Second Home, situato in un edificio storico, e una vivace comunità internazionale di professionisti da tutto il mondo. Oltre al lavoro, Lisbona regala infinite opportunità di svago: tramonti sul fiume Tago, eventi culturali e gite nei vicini villaggi costieri come Cascais e Sintra.

Costo della vita a Lisbona:

Con un costo mensile che varia tra i 1.200 e i 1.800 euro, Lisbona è relativamente accessibile rispetto ad altre capitali europee. Gli appartamenti nel centro storico possono essere un po’ costosi, ma quartieri come Alcântara o Intendente offrono opzioni più economiche senza rinunciare alla qualità.

Qualità della vita a Lisbona:

Con oltre 300 giorni di sole all’anno, spiagge vicine e una vibrante vita notturna, Lisbona è una città che incoraggia uno stile di vita equilibrato. Grazie al visto per nomadi digitali del Portogallo, è facile stabilirsi qui per lunghi periodi e godersi il meglio della cultura portoghese.

Zagabria: la capitale croata che sorprende

Zagabria è una città in rapida ascesa tra i nomadi digitali. Con un’atmosfera rilassata, una scena culturale vivace e un costo della vita tra i più bassi d’Europa, la capitale croata è ideale per chi cerca un ambiente stimolante ma accessibile. I suoi caffè storici, le strade acciottolate e gli spazi verdi rendono Zagabria un luogo accogliente per lavorare e vivere.

La città è nota per i suoi numerosi eventi, dalle mostre d’arte ai festival di strada, che la rendono dinamica e creativa. Inoltre, la vicinanza a destinazioni come la costa adriatica e i parchi nazionali croati offre infinite opportunità di esplorazione durante il tempo libero.

Costo della vita a Zagabria:

Con un budget mensile compreso tra gli 800 e i 1.200 euro, vivere a Zagabria è molto conveniente. I quartieri centrali come Donji Grad sono perfetti per chi desidera essere vicino a coworking, ristoranti e attrazioni culturali. Per un’atmosfera più tranquilla, Maksimir è una scelta eccellente, grazie alla presenza di parchi e residenze più economiche.

Qualità della vita a Zagabria:

Zagabria combina la praticità di una città moderna con il fascino di una comunità a misura d’uomo. I suoi spazi di coworking offrono un ambiente ideale per lavorare e socializzare. Inoltre, il visto croato per nomadi digitali rende facile rimanere a lungo.

Madeira: l’isola della primavera eterna

Madeira, situata nell’Oceano Atlantico, è una delle destinazioni più affascinanti per i nomadi digitali. Conosciuta come l’Isola della Primavera Eterna, grazie al clima mite tutto l’anno, Madeira offre un connubio perfetto di bellezze naturali e infrastrutture pensate per il lavoro remoto. Qui, è possibile lavorare con vista sull’oceano e, nel tempo libero, esplorare sentieri montani, scogliere mozzafiato e villaggi pittoreschi.

Costo della vita a Madeira:

Con un costo mensile compreso tra i 1.000 e i 1.500 euro, vivere a Madeira è relativamente accessibile. La capitale Funchal è il cuore pulsante dell’isola, con co-living come il Madeira Digital Nomads Village che offrono soluzioni all-inclusive per chi lavora da remoto.

Qualità della vita a Madeira:

Oltre a un paesaggio unico, l’isola vanta una comunità accogliente e un’ottima sicurezza. Le attività outdoor, come il trekking lungo le levadas, il surf e il whale watching, rendono Madeira una destinazione perfetta per chi ama la natura.

Malaga: il gioiello della Costa del Sol

Malaga è una città che unisce la vivacità di una capitale culturale alla rilassatezza dello stile di vita mediterraneo. Con spiagge dorate, un clima mite tutto l’anno e una crescente scena tecnologica, questa città spagnola è una delle mete più interessanti per i nomadi digitali.

Costo della vita a Malaga:

Le spese mensili si aggirano tra i 1.200 e i 1.800 euro, con opzioni di alloggio che spaziano dai moderni appartamenti del centro a soluzioni più economiche nei quartieri periferici come Pedregalejo.

Qualità della vita a Malaga:

La città offre una scena di coworking fiorente ideale per professionisti da remoto. Le attività ricreative non mancano: dalle passeggiate lungo il Paseo Marítimo alle visite ai musei come il Centro Pompidou.

Bangkok: la perla dell’Asia per i nomadi digitali

Bangkok offre una combinazione unica di modernità e tradizione, rendendola una delle destinazioni asiatiche più attraenti per i lavoratori da remoto. Con una vasta offerta di coworking, una connessione internet affidabile e un costo della vita contenuto, la capitale thailandese rappresenta un’ottima scelta per chi cerca avventura e produttività.

Costo della vita a Bangkok:

Con spese mensili comprese tra 1.000 e 1.500 dollari, Bangkok offre molte opzioni di alloggio, dai moderni condomini nel quartiere Sukhumvit a soluzioni più economiche in zone residenziali come On Nut.

Qualità della vita a Bangkok:

Bangkok sorprende per la sua vivace vita notturna, la straordinaria cucina e la possibilità di esplorare la cultura locale, dai templi ai mercati galleggianti. Non mancano spazi che creano ambienti stimolanti per lavorare e fare networking.

Sofia: la gemma nascosta dell’Europa orientale

Sofia, capitale della Bulgaria, è una delle città più economiche e affascinanti per i nomadi digitali. Grazie alla sua storia millenaria, la natura incontaminata a breve distanza e una comunità internazionale in crescita, Sofia è la scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra lavoro e scoperta.

Costo della vita a Sofia:

Con un budget mensile tra gli 800 e i 1.200 euro, Sofia offre una qualità di vita elevata a costi contenuti. Quartieri come Lozenets combinano modernità e tranquillità, mentre Studentski Grad è ideale per chi cerca opzioni più economiche.

Qualità della vita a Sofia:

La città è ricca di coworking perfetti per creare nuove connessioni. La vicinanza alle montagne Vitosha offre opportunità di svago unico per chi ama la natura.