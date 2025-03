I luoghi di Nickel Boys, il film candidato agli Oscar 2025

Fonte: iStock/Ufficio stampa Nickel Boys location

Dopo aver diretto il documentario Hale County This Morning, This Evening nel 2018, RaMell Ross ha diretto un lungometraggio che è stato candidato agli Oscar 2025 ed è disponibile su Prime Video. Nickel Boys è un adattamento del libro omonimo che racconta una storia ambientata nella Florida degli anni 60. Tuttavia le riprese del film sono avvenute in Louisiana perché, nonostante le differenze geografiche, i due stati sono abbastanza simili dal punto di vista estetico. Nickel Boys è incentrato su due ragazzi adolescenti neri, Elwood (Ethan Herisse) e Turner (Brandon Wilson) provenienti da contesti diversi. Ognuno di loro si ritrova in un riformatorio chiamata Nickel Academy e lì diventano amici e cercano di sopravvivere al sistema.

Dove è stato girato

La gran parte del film è stato girato nel centro di Thibodaux, una città situata nel sud della Louisiana, negli Stati Uniti. Fa parte della parrocchia di Lafourche ed è situata lungo il fiume Bayou Lafourche. Questa località si trova a circa 100 km a sud di New Orleans, rendendola facilmente accessibile per chi desidera esplorare la cultura e la storia della Louisiana. La posizione strategica di Thibodaux la rende un’alternativa interessante rispetto alle mete turistiche più famose. La città è famosa per le sue piantagioni storiche, come la Oak Alley Plantation, che mostrano l’architettura tipica e la storia del sud degli Stati Uniti.

Inoltre, il centro è caratterizzato da una serie di negozi e ristoranti che offrono piatti tipici della cucina locale, permettendo ai visitatori di immergersi nella cultura cajun e creola. Durante la visita a Thibodaux, gli amanti della natura possono esplorare i numerosi parchi e percorsi naturalistici. Il Lafourche Heritage Museum è un’altra attrazione imperdibile, dove è possibile apprendere di più sulla storia della regione. Durante l’anno, la città ospita anche vari festival e eventi, che celebrano la musica, l’arte e la cultura locali. Visitare Thibodaux significa scoprire una Louisiana autentica e meno conosciuta, ricca di storie affascinanti e tradizioni vive.

Fonte: iStock

New Orleans

Alcune scene sono state poi girate a New Orleans e dintorni, come LaPlace, Hammond e Ponchatoula. New Orleans

è situata lungo il fiume Mississippi, a pochi chilometri dalla foce del Golfo del Messico e i turisti possono passeggiare nel Quartiere Francese, visitare la St. Louis Cathedral o assaporare piatti tipici come il gumbo e il beignet. Inoltre, la musica jazz risuona in molti locali notturni, offrendo un’esperienza autentica della vibrante scena musicale della città.

Ponchatoula

Ponchatoula è una piccola cittadina situata nella parrocchia di Tangipahoa, in Louisiana. Questa località è facilmente raggiungibile tramite l’autostrada I-55, a solo un’ora di distanza da New Orleans e Baton Rouge. La sua posizione strategica la rende un punto di sosta ideale per chi esplora gli incantevoli paesaggi della Louisiana.

Fonte: iStock

Hammond

Hammond è una vivace città situata nello stato dell’Indiana, negli Stati Uniti. Si trova a pochi chilometri da Chicago, il che la rende una meta ideale per chi desidera un’escursione dal trambusto della grande città. Nonostante la sua vicinanza a Chicago, questa cittadina del sud offre un’atmosfera distintiva che merita di essere esplorata. Hammond è conosciuta per le sue attrazioni uniche, come il Museo dell’Industria di Hammond, dove i visitatori possono scoprire la storia della regione e la sua evoluzione industriale. Un’altra destinazione popolare è il Parco di Wolf Lake, un’area verde che offre opportunità per picnic, passeggiate e attività acquatiche. La città è anche famosa per il Teatro di Hammond, dove si svolgono eventi culturali e spettacoli dal vivo, offrendo un’ottima opportunità per immergersi nella scena artistica locale.