All’Epifania in Italia parte il treno di Harry Potter

Per la festa della Befana, partirà un treno speciale diretto a Hogwarts. Quella italiana, però.

Il treno Genova Hogwarts Express “missione Epifania” partirà nei giorni di giovedì 6, sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022 con un’edizione speciale dedicata alla Befana, che, per l’occasione, verrà a trovare i piccoli viaggiatori con gustosi doni portafortuna per il nuovo anno.

Ma il viaggio a bordo dell’Hogwarts Express sarà dedicato a tutte le streghe del fantastico mondo di Harry Potter, nella scuola di magia più famosa del mondo, tra incantesimi, pozioni e tradizione.

Info sul Genova Hogwarts Express della Befana

Il treno parte dal binario 9 3/4 della stazione di Manin di Genova diretto nell’entroterra ligure. L’inverno rende i boschi di questa zona uno scenario magico e unico, tutto da fotografare. Ecco perché sarà anche premiata la fotografia più rappresentativa della giornata che racconterà il viaggio magico di maghi e streghe per un giorno.

Tutti gli appassionati della saga del maghetto più famoso del mondo, in divisa da studente di magia, possono rivivere l’emozione del viaggio verso Hogwarts allietati e interrogati dai professori della scuola più amata dai fan di Harry Potter.

Il percorso prevede aneddoti, prove di abilità, incantesimi, pozioni e indovinelli per ragazzi e per gli adulti che li accompagnano.

L’itinerario del treno

Il primo e unico trenino magico italiano, da ottobre 2019, viaggia sulla rotta storica Genova – Casella, con partenza dalla Stazione di Manin (ore 8.30 smistamento e partenza alle ore 9). Questa storica rotta, una linea ferroviaria a scartamento metrico che collega il centro del Capoluogo ligure con l’entroterra, giunge nel paese di Casella, in alta Valle Scrivia. Il tracciato, molto amato dai turisti, è lungo poco più di 24 chilometri ed effettua un percorso totalmente montano attraverso le valli Bisagno, Polcevera e Scrivia. In inverno, come in ogni stagione, percorrere questa tratta ferroviaria è un vero piacere per gli occhi.

Attività a bordo del treno di Harry Potter

All’accoglienza ci saranno anche la prof. di Erbologia Pomona Sprite con la sua urlante mandragola, Severus Piton, fermo ancora a pagina 394, Bellatrix, pronta per cruciare e tutti gli altri protagonisti della celebre saga del maghetto.

Il viaggio ha in serbo tante novità: per volontà dello staff si segue il calendario potteriano proprio per immergersi ancora di più nell’atmosfera magica.

Ogni carrozza segue le norme anti-Covid per cui il numero dei posti disponibili è molto limitato. Le prenotazioni devono essere fatte solo ed esclusivamente su whatsapp al numero 3404910024.