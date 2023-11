AAA Cercasi aspirante mago per guidare il treno di Harry Potter

Le ferrovie scozzesi sono alla ricerca di un'aspirante macchinista per guidare il treno di Harry Potter che attraversa le Highlands scozzesi. Ecco come candidarsi

Fonte: Getty Images Viadotto di Glenfinnan

Lasciare tutto e cambiare vita: quanti di voi hanno sognato di farlo almeno una volta? Un desiderio, questo, piuttosto ricorrente tra le persone curiose che amano mettersi in gioco e sfidare i propri limiti, e che oggi è stato reso possibile anche grazie e soprattutto all’avvento dello smart working e al nomadismo digitale che hanno permesso a tantissimi professionisti di lavorare da qualsiasi parte del mondo.

Le possibilità, dicevamo, non mancano per chi le sa cogliere al volo. E oggi se ne aggiunge un’altra per tutti coloro che vogliono cambiare vita e non sanno da dove cominciare. Si tratta di un’offerta di lavoro che arriva dalla Scozia e che, siamo certi, manderà in subbuglio tantissimi di voi. Il motivo? La West Highland Line della ScotRail sta cercando un’aspirante macchinista per guidare il celebre treno di Harry Potter. Tra i requisiti c’è anche quello di credere nella magia.

Il lavoro dei sogni esiste, ed è magico

Lasciare la città e trasferirsi in un paradiso verdeggiante e lussureggiante è ora possibile grazie a un’offerta di lavoro che ci catapulta direttamente nelle Highlands scozzesi, una delle più belle e scenografiche regioni di tutta Europa. Un paesaggio da sogno, questo, che leva il fiato e che ogni giorno è attraversato da una delle linee ferroviarie più suggestive ed emozionanti del mondo intero: la West Highland Line.

Questa linea ferroviaria che parte da Glasgow e arriva fino a Crianlarich, attraversa alcuni dei panorami più iconici di tutte le Highlands: Loch Awe, Oban, Rannoch Moor, Fort William e Mallaig. Un itinerario delle meraviglie da svolgere a ritmo slow, e con posto finestrino, per avere accesso privilegiato a un patrimonio naturalistico e paesaggistico di immensa meraviglia.

Il treno che attraversa le Highlands è conosciuto anche per un altro motivo che da anni spinge gli amanti del cinema a vivere questa esperienza. A bordo delle carrozze, infatti, è possibile ammirare alcuni luoghi iconici apparsi in pellicole cinematografiche e film televisivi. E non solo, le location attraversate dalla West Highland Line comprendono anche il maestoso viadotto a 21 arcate di Glenfinnan, proprio quello che ha fatto da sfondo alle avventure di Harry Potter. Una vera e propria attrazione turistica, questa, che spinge viaggiatori di tutto il mondo a vivere l’avventura più incredibile di sempre.

Oggi vi parliamo di questo treno, che grazie alla tratta ferroviaria percorsa regala la sensazione di essere a bordo dell’Hogwarts Express, non solo perché si tratta di un’esperienza da vivere e da condividere almeno una volta nella vita, ma anche perché, per qualcuno, potrebbe trasformarsi in una seconda casa. Come abbiamo anticipato, infatti, la West Highland Line della ScotRail sta cercando un’aspirante macchinista per guidare il treno di Harry Potter. Ecco come candidarsi e quali sono i requisiti.

Guidare il treno di Harry Potter: come candidarsi

Se l’idea di trasformare la vostra vita in un’avventura magica e senza fine vi piace, allora vi consigliamo di non perdervi questa incredibile opportunità. Come anticipato, le ferrovie scozzesi sono alla ricerca di un’aspirante macchinista per guidare il treno che attraversa le Highlands.

Tutti possono candidarsi. La ricerca, infatti, è aperta a chiunque abbia più di 20 anni. Non sono richieste esperienze pregresse, ma è necessario affrontare un periodo di formazione e diversi test medici. Secondo quanto riportato da Hijobs, piattaforma di annunci di lavoro, il candidato scelto avrà uno stipendio iniziale di 33.000 sterline che potrà arrivare fino a 58.000. Per candidarsi al lavoro dei sogni basterà connettersi al sito web ufficiale di ScotRail. In bocca al lupo a tutti.