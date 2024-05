Ecobnb Award, il premio per le strutture eco-friendly

Fonte: Ella Ufficio Stampa e Digital PR Veduta aerea del Ecobnb - Casale Hortensiae

Ecobnb, la piattaforma leader nel turismo sostenibile, celebra un decennio di impegno ecologico con il lancio dell’Ecobnb Award, un prestigioso riconoscimento dedicato alle strutture ricettive più innovative d’Europa nel campo dell’ospitalità eco-sostenibile.

In un’epoca in cui il rispetto per l’ambiente è essenziale, Ecobnb ha segnato il passo per un nuovo modo di viaggiare, mettendo in primo piano l’ecologia e la consapevolezza ambientale.

Le parole della fondatrice

“Fin dall’inizio, abbiamo puntato a promuovere un turismo che rispetti il nostro pianeta e le sue comunità“, ha affermato Silvia Ombellini, fondatrice di Ecobnb. “Negli ultimi anni, abbiamo visto una crescente consapevolezza sull’importanza della sostenibilità nel turismo. Quello che un tempo era un concetto di nicchia è diventato ora essenziale. Viaggiatori e strutture ricettive riconoscono l’urgenza di fare scelte ecologiche anche durante le vacanze per combattere i cambiamenti climatici“.

L’Ecobnb Award: il Premio per le Migliori Strutture Ricettive Eco-Friendly

L’Ecobnb Award premia le strutture ricettive che si distinguono per il loro impegno nella promozione di pratiche eco-sostenibili e innovazione nel settore dell’ospitalità. Dall’uso di energie rinnovabili al coinvolgimento attivo degli ospiti in pratiche eco-friendly, le strutture partecipanti devono dimostrare un impegno concreto nella riduzione dell’impatto ambientale e nel valorizzare il territorio e le comunità locali.

Vuole riconoscere quelle ospitalità turistiche che hanno abbracciato la sostenibilità in ogni aspetto della loro attività, adottando soluzioni innovative per ridurre il loro impatto ambientale, coinvolgere attivamente gli ospiti in pratiche eco-friendly e creare valore per il territorio e le comunità locali. La partecipazione è aperta a tutte le strutture ricettive e gratuita, compilando un apposito modulo online. Le strutture premiate riceveranno l’accesso gratuito a un pacchetto annuale di promozione PLUS e una gift card per un soggiorno regalo eco-sostenibile in una delle oltre tremila strutture eco-friendly di Ecobnb.

L’Ecobnb Award rappresenta, insomma, un’opportunità tangibile per tutte le strutture ricettive che vogliono fare la differenza. Grazie al premio, Ecobnb vuole ispirare altre strutture a seguire l’esempio virtuoso, contribuendo a un futuro più verde e sostenibile.

Il valore della continuità e dell’impegno e l’invito a cambiare rotta

Con questo Award, Ecobnb promuove un’idea di viaggio che mette l’ecologia al centro dell’esperienza. “La sfida che stiamo affrontando è più importante che mai“, ha dichiarato Simone Riccardi, CEO di Ecobnb. “Vogliamo promuovere un turismo che dica no all’aereo e incentivi un approccio più lento e sostenibile alla scoperta delle meraviglie naturali e delle ospitalità eco-sostenibili del nostro Paese“.

Inoltre, Ricciardi ha sottolineato il significato di un decennio di impegno continuo: “Il nostro più grande obiettivo raggiunto è stato dare stabilità alla community di Ecobnb in Italia e in Europa. Oltre a dare forza e valore alle strutture ricettive eco-sostenibili, siamo riusciti a mantenere la continuità nel nostro team, che è cresciuto con le stesse persone che hanno creduto nel progetto fin dall’inizio, senza investitori esterni. È meraviglioso vedere che molte delle strutture eco-sostenibili che hanno aderito a Ecobnb fin dall’inizio sono ancora con noi, continuano a sostenerci e a migliorare i loro standard ecologici. Questo è il riconoscimento più significativo che potremmo ricevere!“.