La città più sostenibile d’Italia è Padova che ha appena vinto l’Urban Award

Fonte: iStock Padova vincitrice dell'Urban Award 2024

Padova è una città affascinante, in gran parte incontaminata dal turismo di massa, ma ricca di storia, architetture splendide e uno stile di vita votato non solo allo Spritz, ma anche alla sostenibilità. È stata infatti riconosciuta come una destinazione d’eccellenza per la mobilità sostenibile aggiudicandosi l’ottava edizione di Urban Award.

Si tratta di un riconoscimento importante perché evidenzia l’impegno che il Comune ha mostrato nei diversi progetti di mobilità sostenibile, occupando il primo posto, seguito da Treviso e Napoli.

Cos’è l’Urban Award

L’Urban Award, il premio per la mobilità sostenibile, è stato ideato da Ludovica Casellati, direttrice di Viagginbici.com e Luxurybikehotels.com. L’idea nasce dall’esigenza di innescare una gara virtuosa tra città sui progetti di mobilità sostenibile in grado di portare i cittadini a preferire altri mezzi e utilizzare meno l’automobile. Per valutare i progetti e decretare i vincitori, la giuria considera soluzioni come la promozione di un mezzo come la bicicletta per andare a scuola o a lavoro, la mobilità integrata o i progetti di bike cargo per la logistica urbana.

Durante l’analisi dei progetti presentati, vengono valutati diversi fattori come l’impatto sul territorio del progetto presentato, l’effettiva fruibilità dei servizi da parte del cittadino, l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico (CO2 e altri inquinanti) e gli strumenti di comunicazione e sensibilizzazione atti a promuovere l’uso della mobilità sostenibile.

Padova vince l’ottava edizione di Urban Award

La premiazione dei Comuni vincitori dell’ottava edizione di Urban Award, tenutasi a Torino, ha visto primeggiare quello di Padova. Dalle piste ciclabili alle case avanzate per i ciclisti, dal tram ai servizi di sharing free floating fino al bike to work per i dipendenti del Comune: la città si è distinta per la capacità di offrire diverse possibilità ai suoi cittadini per spostarsi in modo sostenibile e responsabile. Nel dettaglio, Padova rappresenta la prima città in Italia per chilometri di piste ciclabili (ben 195 chilometri), un numero elevato di postazioni dove lasciare la bici in totale sicurezza e spazi creati ad hoc in corrispondenza di incroci con semafori.

La città, inoltre, grazie all’utilizzo di un sistema di monitoraggio innovativo, riesce a valutare i flussi di traffico e capire quali sono i punti in cui è necessario intervenire con progetti di sostenibilità efficaci. Ciò che ha permesso al Comune di Padova di vincere questo premio non è una singola iniziativa, ma un progetto articolato e strutturato in tante azioni concrete che fanno bene all’ambiente e migliorano la vita dei cittadini.

Le altre città vincitrici

Al secondo posto degli Urban Award troviamo Treviso, che ha conquistato la giuria grazie alla sua capacità di costruire una rete efficiente di mobilità sostenibile che coinvolge tutti i sindaci dei Comuni appartenenti all’area Marca Trevigiana o la “Grande Treviso”. Nel concreto ha realizzato interventi di breve, medio e lungo periodo, promuovendo nuovi sistemi di spostamento finalizzati a garantire maggiore sicurezza e fruibilità dei percorsi ciclopedonali. Tra questi citiamo il progetto “Bike to work”, a cui hanno aderito 18 Comuni della Grande Treviso: i dipendenti, attraverso un’app specifica, tracciano gli spostamenti fatti in bici nel percorso casa-lavoro per vincere buoni spesa da consumare all’interno di esercizi commerciali convenzionati.

Al terzo posto, invece, c’è Napoli, dove la giuria ha premiato soprattutto il progetto chiamato “Adotta una ciclabile”, pensato per finanziare la manutenzione delle piste ciclabili attraverso la cooperazione tra pubblico e privato, evidenziando anche altre soluzioni eccellenti come il servizio di biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici in sharing, l’estensione della rete ciclabile cittadina per circa 35 chilometri e la realizzazione di un ascensore che collega la pista ciclabile del lungomare al belvedere panoramico del Monte Echia.

Non mancano alcune menzioni speciali come quella di Intesa Sanpaolo consegnata a Lecco per la sua capacità di comunicare in modo originale ed efficace i temi relativi alla mobilità sostenibile o quella di Bosch ebike Systems consegnata a Cuneo per i progetti di mobilità sostenibilità insegnati nelle scuole.

Fonte: iStock

Chi ha vinto le edizioni passate degli Urban Award

Questo è l’ottavo anno che Urban Award assegna i suoi premi. L’edizione del 2023 è stata vinta da Bologna, premiata per le sue tante iniziative come il limite di velocità fissato a 30 chilometri orari in tutto il centro cittadino, i 237 chilometri di Bicipolitana, i servizi per la ciclabilità tra cui 12.500 posti bici totali e i diversi eventi dedicati alla mobilità sostenibile come il Bike Pride.

Le edizioni passate, invece, sono state vinte da Bergamo nel 2022, grazie al progetto PIN BIKE che premia coloro che vanno in bicicletta per spostarsi in città con rimborsi chilometrici fino a massimo 2 euro al giorno e 30 euro al mese; da Genova nel 2021 per il progetto progetto Smart Move; da Parma nel 2020, considerata una città virtuosa nel campo della sostenibilità; da Pescara nel 2019 per la Ciclopolitana e il Bike Trial, da Cesena nel 2018 per i suoi progetti educativo-culturali e da Siracusa durante la prima edizione nel 2017.