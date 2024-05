No scali, no stress: Club Med ti porta in vacanza con volo diretto

Vacanze all’insegna del comfort: dalla formula Premium All Inclusive alla comodità del volo diretto, Club Med presenta alcune destinazioni vicinissime per l’estate

Fonte: Kosmos production Club Med Gregolimano - Grecia

Paesaggi da cartolina, culture lontane, esperienze immersive nella natura, sport, coccole e relax: è tutto quello che si desidera per le vacanze. A volte però il timore di un viaggio troppo stancante e lungo, di scali eterni e stressanti ci costringono a rinunciare, specialmente se si parte in famiglia o se il tempo a disposizione è poco. Zero stress e nessuna rinuncia per chi parte con Club Med, che per l’estate propone diverse destinazioni da sogno raggiungibili comodamente con un volo diretto. Una vacanza senza pensieri, garantita anche dalla formula Premium All Inclusive, che oltre al pernottamento e trasferimento comprende tutti i comfort e i servizi, dalla cucina gourmet alle escursioni, dalle attività sportive all’intrattenimento per tutte le età. E con i trasferimenti inclusi non bisogna pensare proprio a nulla se non a godersi la vacanza.

In Andalusia, tra cultura, natura e sport

La Spagna è senza dubbio una delle mete preferite dagli italiani per le vacanze. Club Med Magna Marbella si trova a soli 40 minuti dall’aeroporto di Malaga ed è il perfetto punto di partenza per scoprire l’Andalusia, una regione incantevole per la sua natura, per il mare e la sua cultura e tradizione. Il Club Med Magna Marbella vanta 14 ettari di giardini a terrazze e ben tre piscine di cui una dedicata solo agli adulti. Tantissime le attività proposte per tutte le età, come escursioni e visite, serate di danze e musiche andaluse, ma anche sport, tra cui golf, tennis e padel, con lezioni di gruppo incluse. Vacanza anche per il palato, perché a Marbella la Gourmet Lounge è a disposizione tutto il giorno per una colazione tardiva, per gustare le tradizionali tapas spagnole o per una cena al tavolo con i migliori piatti della cucina locale.

Fonte: Ludovic Balay

Il mare cristallino della Grecia

Paesaggi mozzafiato, colori e profumi indimenticabili in Grecia. Qui sorge Club Med Gregolimano, in un’isola incontaminata del mar Egeo, nel cuore di un parco di 19 ettari, ai piedi delle montagne, e affacciato su una baia dal mare cristallino e paradisiaco. Un sogno a 3 ore dall’aeroporto di Atene, perfetto per ricaricare le batterie, sdraiati su un’amaca all’ombra dei pini o sorseggiando un succo appena spremuto dal Beach Bar. Una vacanza senza pensieri, grazie ai deliziosi cocktail da gustare al tramonto, alla cena gourmet vista mare con le specialità locali e internazionali; e alle tante attività incluse, come i corsi di vela, le sfide a padel, le corse sugli sci d’acqua e i balli in pista.

Avventure atlantiche in Portogallo

Tra le mete più vicine e apprezzate, c’è il Portogallo. Club Med Da Balaia in Algarve sorge su una meravigliosa scogliera, con vista sull’oceano Atlantico e su una lingua di sabbia bianca. Comodo anche per le famiglie, questo Resort, a 40 minuti dall’aeroporto di Faro, accoglie due piscine, di cui una Zen sostenibile e senza cloro, meravigliosa, purificata esclusivamente dalle piante, accessibile solo agli adulti. Ma è il golf il vero protagonista del Club Med Da Balaia, che include una scuola con lezioni di gruppo nei prestigiosi campi sulla scogliera di Algarve, rinomati in tutto il mondo. Un viaggio per tutti i sensi e cucina di qualità alla Vasco Gourmet Lounge, dove tra le altre cose è possibile assaggiare gli espetadas, i famosi spiedini di manzo locali, ma anche i pesci manteiga o gli spiedini di carne alla griglia.

Fonte: Véronique Dupard Mandel

Turchia, non solo mare

Richiama mondi e culture lontane, eppure la Turchia è raggiungibile senza passaporto, con un solo volo diretto da Milano Malpensa su Antalya. Due i Resort Club Med in Turchia, circondati da un fascino unico e ricco di storia. Club Med Palmiye si trova, invece, di fronte ai monti Taurus e profuma di mimose e di agrumi. Il verde dei suoi meravigliosi giardini con alberi a spirali contrasta con l’azzurro del mare e con l’argento della sabbia. Anche qui sono tantissime le attività, dallo sport al relax per tutta la famiglia, dalle degustazioni gourmet all’esperienza a bordo di un caicco, la tradizionale barca in legno da cui tuffarsi per esplorare da vicino i pesci e nuotare nell’acqua cristallina.

Fonte: Bruno Van Loocke

Marrakech, un’oasi di pace in Marocco

I colori, la luce e le linee di Club Med Marrakech La Palmeraie rimangono impressi a lungo, anche dopo il rientro a casa. L’ocra dei mattoni, il verde dei giardini e quelle linee morbide che inspiegabilmente rilassano alla sola vista sono il palcoscenico di una proposta di vacanza all’insegna della scoperta di una delle città più belle del Marocco. Oltre al relax in piscina, ai 1001 trattamenti orientali per il benessere e di bellezza o a una partita a golf ai piedi delle montagne dell’Atlante, la vacanza al Club Med Marrakech La Palmeraie (a soli 20 minuti dall’aeroporto) propone visite alla Medina, specialità marocchine al nuovo ristorante El Kebir, campeggio sotto le stelle o una passeggiata nella terrazza panoramica con vista mozzafiato.

Un tuffo nel Mediterraneo e panorama mozzafiato: la Sicilia di Club Med

Chi lo dice che per una vacanza da sogno sia necessario andare all’estero? In Sicilia, il Club Med Cefalù, a un’ora dall’aeroporto di Palermo, è l’unico Resort Exclusive Collection del Mediterraneo, per chi desidera circondarsi di bellezza, nella pace e riservatezza, senza però rinunciare a tutti i comfort. Il Resort sorge su una scogliera vista mare nel cuore delle Madonie, considerato dall’UNESCO Patrimonio mondiale dell’Umanità e offre esattamente tutto quello di cui si ha bisogno per una vacanza rigenerante. Le Villette Deluxe sono immerse negli splendidi giardini mediterranei, con terrazza privata su un paesaggio da cartolina. Incluse nel pacchetto, ci sono lezioni di tennis, di vela, di yoga o padel, ma anche escursioni per conoscere questo angolo di Sicilia. Specialità locali e materie prime selezionate sui piatti della Gourmet Lounge; champagne illimitato dalle ore 18 ed eventi bordo piscina tutti i giorni sono alcune delle proposte. Per il relax più totale, la spa offre trattamenti per il corpo e la piscina Zen naturale filtrata dalle sole piante, a strapiombo sulla baia, è riservata solo agli adulti.

Fonte: François Peyranne

La promo voli per l’estate

Prenotare una vacanza Club Med raggiungibile con volo diretto non è mai stato così facile. Prenotando fino al 17 giugno 2024 per soggiorni da 3 a 28 notti da maggio al 28 settembre 2024 all’interno di una selezione di Resort raggiungibili con Volo diretto (Palmiye, Gregolimano, Marrakech, Marbella, Da Balaia), si può avere una riduzione fino al 20% (fino a -700€/pers in camera superior e -900€/pers max in camera deluxe e suite) sul prezzo pacchetto volo + soggiorno (esclusi quota associativa annuale, servizi con supplemento, eventuali tasse e tasse di scalo).