Fonte: 123RF Le mete di tendenza dell'estate 2025

Per molti italiani è iniziato il conto alla rovescia e già si delineano i contorni delle prossime vacanze estive. Le destinazioni più richieste per l’estate 2025 non sono molto diverse da quelle dell’estate scorsa, ma secondo gli ultimi sondaggi c’è qualche novità interessante.

Dove andranno gli italiani nell’estate 2025

Secondo un’indagine condotta dall’Osservatorio Bluvacanze in occasione della Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) che si è svolta di recente a Napoli, le destinazioni di vacanza più richieste per l’estate 2025 vedono ancora al primo posto le crociere, considerate vacanza “regine” per gli italiani.

Solo al secondo posto c’è la vacanza al mare e questa è soprattutto in Italia. La prima meta mare degli italiani risulta essere la Sardegna, ritenuta la prima scelta per chi ama trascorrere l’estate tra soffici spiagge e tuffi nelle acque cristalline, nonostante i prezzi non siano i più competitivi. Al secondo posto tra le mete mare troviamo la Puglia (anch’essa divenuta piuttosto costosa negli ultimi anni), seguita dalla Sicilia e dalla Calabria, forse la più economica delle quattro.

L’Egitto, con il Mar Rosso, si posiziona terzo tra le scelte estive dei nostri connazionali, che non temono le temperature torride africane pur di godersi i fondali corallini di uno dei mari più belli e incontaminati del mondo, raggiungibili con poche ore di volo e senza spendere una follia. Completano la classifica delle mete top dell’estate 2025 gli Stati Uniti, verso i quali si stanno moltiplicando a non finire i voli diretti da diverse città d’Italia, che non soltanto porteranno gli italiani verso gli USA ma soprattutto riporteranno tantissimi americani nel nostro Paese.

La quinta scelta più prenotata dagli italiani per la prossima estate attraverso le centinaia di agenzie viaggio sarà il Mediterraneo balneare più classico, come la Spagna e la Grecia. Le altre mete nella top ten sono le crociere nel Nord Europa, per via di quel trend scoppiato già lo scorso anno chiamato “coolcation“, spinto dai cambiamenti climatici che causano estati sempre più calde nel Sud d’Europa, i viaggi in Giappone, che finalmente ha riaperto al turismo al 100%, e le Maldive che, non tutti sanno, d’estate diventano davvero molto economiche.

Le altre novità dell’estate 2025

Dall’Osservatorio Bluvacanze sono uscite anche altre evidenze molto interessanti per il settore del turismo. L’andamento della prima parte del 2025, infatti, mostra che sempre più viaggiatori si affidano di nuovo alle agenzie di viaggio. Il numero di clienti cresce del 15%, mentre il valore medio di una pratica di viaggio scende del 9% grazie alla prenotazione anticipata. Le incentivazioni dovute alla prenotazione anticipata di una vacanza stanno conquistando sempre più i consumatori. Si parla di circa 130-140 giorni. Tra le richieste maggiori fatte alle agenzie ci sono le strutture alberghiere all inclusive seguite da tour arricchiti di esperienze culturali. Nella scelta del resort delle vacanze, oggi la priorità è sapere cosa offrono oltre al relax e alla spiaggia e quindi se ci sono infrastrutture sportive come campi di padel e da golf, attività wellness, intrattenimento ed eventi nel territorio.