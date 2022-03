Vi presentiamo le destinazioni più instagrammabili dell’anno

I social network hanno condizionato il nostro modo di viaggiare. Non solo sono diventati delle vere e proprie guide di viaggio che ci aiutano a scegliere le prossime destinazioni da raggiungere, ma si sono trasformati nello strumento che utilizziamo per condividere le meraviglie del mondo che abitiamo.

E a guardarle, le bellezze che appartengono alla terra che abitiamo, è impossibile non cedere alla tentazione di scattare istantanee da condividere su Instagram. Edifici colorati, sabbie bianche, acque cristalline e cieli tersi: questi sono solo alcuni dei soggetti che vengono costantemente fotografati e condivisi con l’obiettivo di far sognare tutti i follower.

Ma c’è una meta che, più di tutte, sembra essere la perfetta sceneggiatura delle nostre istantanee. Un luogo certamente fotogenico che è un vero e proprio paradiso terrestre da raggiungere per una vacanza all’insegna della bellezza e dei like. Stiamo parlando dell’isola di Boracay.

Boracay: la meta più instagrammabile del 2022

L’isola di Boracay, probabilmente, non ha bisogno di presentazioni dato che è la regina indiscussa di tutto l’arcipelago filippino. Ed è proprio lei, oggi, a ritrovarsi ai primi posti della classifica dei luoghi più instagrammabili del mondo redatta dal sito Big 7 Travel, seconda solo a Singapore.

La sfida World’s Most Instagrammable Places 2022, giunta alla quarta edizione, ha visto trionfare proprio L’isola di Boracay con un meritatissimo secondo posto come destinazione più attraente e fotografata del mondo. Il motivo è facilmente intuibile.

Con oltre sette chilometri ininterrotti di spiaggia bagnata da acque cristalline e trasparenti, non è una sorpresa che Boracay sia stata nominata una delle destinazioni più instagrammabili del mondo. In questo lembo di terra, infatti, non esistono artifizi, c’è solo la natura con i suoi splendidi colori a dominare l’intero scenario, dalle sfumature di blu del cielo e del mare, passando per il bianco delle nuvole che in pendant con quello della sabbia.

Inoltre, dopo la chiusura dell’isola al turismo, che ha messo a punto un intensivo progetto ecosostenibile, Boracay è ritornata alla sua autentica bellezza, pronta per essere esplorata e fotografata.

Destinazioni a prova di Instagram

Sono 50 in tutto le destinazioni incluse nella classifica World’s Most Instagrammable Places 2022. Si tratta di luoghi che si sono distinti per fascino e bellezza e che, negli ultimi mesi, hanno popolato i feed di Instagram di tutto il mondo.

Al primo posto troviamo la piccola città-stato della Malesia meridionale: Singapore pullula di luoghi straordinari che si prestano a fotografie affascinanti e suggestive, dall’iconico Gardens by the Bay alla coloratissima street art di Haji Lane.

Alla classifica si aggiungono anche la cosmopolita Buenos Aires, le colorate e romantiche strade di Parigi e le straordinarie isole della baia di Ha Long in Vietnam. Completano la lista dei luoghi instagrammabili anche Istanbul e Dublino.

Anche l’Italia ha il suo perfetto set fotografico, stiamo parlando della Costiera Amalfitana che si è guadagnata il settimo posto all’interno della classifica dei luoghi più instagrammabili del mondo. E a guardare le case colorate che si affacciano sul luccicante mare e le falesie a picco sull’acqua, è facilmente intuibile il perché.