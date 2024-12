La Sicilia vince l’Oscar del Turismo: è la miglior meta turistica d’Italia

Fonte: 123RF Il turismo in Sicilia

Ogni anno viene riconosciuto un premio prestigioso alle eccellenze del turismo italiano chiamato l’Oscar del Turismo. Giunto quest’anno alla sua terza edizione, questo evento ha richiamato a Roma personalità influenti del settore turistico e dell’ospitalità del nostro Paese, riconoscendo il valore di strutture e realtà di alta qualità e innovative che hanno regalato ai propri clienti un’esperienza piacevole e professionale nel corso del 2024. La cerimonia degli MHR Tourism Awards, condotta da Gabriella Carlucci, si è svolta all’interno del prestigioso The St. Regis Hotel della capitale il 10 dicembre con la partecipazione di istituzioni, imprenditori e professionisti dell’industria turistica.

La Sicilia trionfa agli Oscar del Turismo

Un premio speciale è andato all’Arabia Saudita per l’impegno nel turismo internazionale, ma la Sicilia è stata la vera protagonista della serata, riconosciuta come la migliore meta turistica italiana. L’isola era candidata nella categoria “destinazioni italiane” insieme a Roma e alla Costiera Amalfitana, e ha vinto.

“Con grande orgoglio riceviamo questo prestigioso riconoscimento, che conferma non soltanto il valore straordinario e attrattivo della nostra Isola sotto ogni profilo, ma anche il costante impegno del mio assessorato e dell’intero governo regionale volto a rafforzare, giorno dopo giorno, il nostro ricco patrimonio” ha detto l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, aggiungendo: “Faremo tesoro del riconoscimento utilizzandolo come fonte d’ispirazione per guidare le nostre future iniziative. L’entusiasmo, la motivazione e l’orgoglio che ne derivano rafforzeranno il nostro impegno a valorizzare tutto ciò che la Sicilia può offrire. Sarà un’ulteriore occasione per incrementare significativamente il flusso di turisti già fortemente in crescita anche nei periodi di bassa stagione”.

Fonte: 123RF

Tutti i vincitori degli MHR Tourism Awards

La cerimonia ha sottolineato l’importanza del turismo come motore economico e culturale dell’Italia, anche per far conoscere la nostra storia e le nostre tradizioni in tutto il mondo. Di seguito l’elenco completo dei vincitori selezionati in 15 categorie per un totale di 45 nomination.