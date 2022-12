La nuova classifica delle città più care al mondo

L'Economist ha stilato il suo, una nuova classifica sulle città più care del mondo. A livello generale quello che è emerso e che c'è stato un aumento medio dei prezzi dell’8,1% in valuta locale nell’ultimo anno nelle maggiori città del mondo: l'aumento più veloce degli ultimi 20 anni. Tra le città più care in assoluto al decimo posto troviamo Copenhagen (in foto), splendida Capitale danese che però risulta avere un costo della vita molto elevato, soprattutto di questi tempi.