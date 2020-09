Costa Firenze, la nuova ammiraglia debutta a dicembre

editato in: da

Il suo varo era stato annunciato lo scorso anno, ma Costa Crociere ha dovuto slittare di qualche mese l’atteso appuntamento: presto, finalmente, Costa Firenze partirà per il suo primo viaggio. Ma questa è solo una delle tante novità della compagnia crocieristica.

L’emergenza sanitaria che ci ha colpiti nei mesi scorsi ha portato al blocco totale delle partenze da e per l’estero – per un periodo più breve, persino degli spostamenti interni al Paese – e ciò ha toccato naturalmente anche il settore navale. Ora Costa Crociere è pronta a ripartire, rispettando tutti i piccoli accorgimenti che permetteranno ai passeggeri di viaggiare in sicurezza. E la prima sorpresa riguarda Costa Firenze, la nuova nave al varo il prossimo dicembre.

Già da tempo si parla dell’ultima ammiraglia della compagnia, gemella della lussuosissima Costa Venezia che è stata inaugurata nel marzo 2019. La nave da crociera, ispirata alla splendida città di Firenze, avrebbe dovuto essere destinata al mercato asiatico, almeno secondo il progetto iniziale. Dopo il viaggio inaugurale, avrebbe infatti dovuto compiere una lunga traversata per raggiungere Hong Kong, dove avrebbe iniziato il suo servizio. Ma i recenti avvenimenti hanno dato una svolta ai piani di Costa Crociere.

Per il momento, la nave rimarrà in Europa: il suo debutto è previsto per il prossimo 27 dicembre 2020, con un viaggio nel Mediterraneo occidentale. Le tappe della prima crociera? Costa Firenze partirà da Savona per poi toccare le città di La Spezia, Napoli, Valencia, Barcellona e Marsiglia, per una settimana all’insegna del divertimento e del relax. E sarà davvero una grande vacanza, a bordo del nuovo gioiellino della compagnia: come avevamo già avuto modo di mostrarvi, la nave è un capolavoro dedicato all’arte italiana.

In occasione della notizia di questa attesissima inaugurazione, Costa Crociere ha svelato il suo calendario invernale, valido fino al 31 marzo 2021. Per il momento ripartiranno solo alcune delle navi della compagnia, per crociere che toccheranno solamente i Paesi europei. L’unica eccezione riguarda il suggestivo Giro del Mondo a bordo di Costa Deliziosa, che partirà – come da precedente programmazione – il 3 gennaio 2021. Resta ancora da vedere quali saranno i piani per le crociere di Costa Favolosa dirette ai Caraibi, che come già annunciato non verranno cancellate.