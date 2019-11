Sta per salpare la Costa Firenze, la nave “Italian style”

editato in: da

La nuova nave da crociera Costa Firenze: ecco com’è fatta

Nello stabilimento Fincantieri di Marghera si è tenuto il varo tecnico della nuova nave da crociera Costa Firenze. La nave ha toccato quindi il mare per la prima volta in assoluto.

È la seconda nave di Costa Crociere costruita appositamente per la Cina. È, infatti, la nave gemella della Costa Venezia, costruita sempre da Fincantieri a Monfalcone e inaugurata a Trieste lo scorso 1 marzo.

Con una stazza di 135.500 tonnellate lorde e una capacità di oltre 5.200 passeggeri, è la quinta nave da crociera della classe Vista.

Una volta completati gli allestimenti interni, sarà consegnata il 30 settembre 2020. Dopo la consegna, la nave si posizionerà a Singapore, da dove, a partire dal 20 ottobre, offrirà crociere dedicate alla clientela cinese.

La nuova nave è ispirata alla città di Firenze – una città d’arte molto amata dal popolo cinese – e i passeggeri che avranno la fortuna di viaggiare a bordo della nave potranno immergersi completamente nella bellezza e nello stile italiani, che prenderanno forma in vari aspetti della vita di bordo, dal design degli interni alla gastronomia, dall’intrattenimento all’ospitalità.

Nonostante manchi quasi un anno alla cerimonia di battesimo, possiamo già svelare alcuni dettagli della nave. Una copia del David di Donatello accoglierà gli ospiti nell’atrio della nuova nave. Gli arredi saranno tutti “Italian style”.

Ma alcune indiscrezioni riguardano anche gli itinerari. La prima crociera di Costa Firenze sarà nel Mediterraneo: partirà infatti da Trieste con destinazione Savona, toccherà Bari, Barcellona e Marsiglia. L’8 ottobre 2020 la nave lascerà Savona per una breve crociera diretta a Barcellona e a Marsiglia. Il 12, 19 e 26 ottobre 2020 Costa Firenze partirà da Savona per altre tre crociere di una settimana che comprendono Napoli (sostituita da Civitavecchia per la crociera del 19 ottobre), Messina (sostituita da Palermo per la crociera del 19 ottobre), Valencia, Barcellona e Marsiglia.

Il 2 novembre 2020 partirà poi per un fantastico viaggio di 51 giorni da Savona fino a Hong Kong. Sarà di fatto una crociera di posizionamento. Durante il viaggio si andrà alla scoperta di diverse culture, paesaggi e sapori. Dal Mediterraneo la nave arriverà a Dubai, attraverso il Canale di Suez e il Mar Rosso, toccando Napoli, Messina, Grecia, Israele, Giordania e Oman. Da Dubai e Abu Dhabi, città avveniristiche costruite in mezzo al deserto, si passerà poi all’India, Sri Lanka, Indonesia e Malesia. L’ultima parte della crociera sarà dedicata all’Estremo Oriente: Singapore, Thailandia, Vietnam e, per finire, la Cina

La Costa Firenze fa parte di un piano di espansione della compagnia crocieristica che comprende sette nuove navi in arrivo entro il 2023.