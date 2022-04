Se compri un volo l’altro è a metà prezzo: l’offerta

È tempo di pensare alle vacanze estive. O meglio, c’è chi si è già organizzato e chi, invece, ancora non sa cosa fare esattamente. Ma niente paura, la compagnia aerea low cost Ryanair ha appena lanciato un’offerta non solo per te, ma anche per chi vuole viaggiare in tua compagnia.

L’offerta Ryanair valida solo 24 ore

La promozione è valida fino alle 23.59 di oggi 27 aprile 2022 e prevede la possibilità di comprare un secondo titolo di viaggio a metà prezzo. In poche parole, se acquisti un volo Ryanair il secondo biglietto lo paghi con il 50% di sconto.

Attenzione, però, questa offerta è valida solo per le partenze che vanno dall’1 maggio a 31 dello stesso mese, giusto in tempo per raggiungere una bellissima meta in cui è già estate. La cosa importante per ottenere un secondo biglietto è acquistare un volo con tariffa Value, ossia la tipologia base a cui corrisponde il prezzo più basso e che comprende: tasse aeroportuali, oneri e bagaglio a mano Ryanair inteso come borsa piccola.

La prenotazione deve essere effettuata per più di 1 passeggero e l’offerta è soggetta a disponibilità. Inoltre, non è cumulabile con altre offerte speciali, sconti o promozioni. Eventuali modifiche effettuate facenti parte della promozione “Acquista un volo, ne avrai un altro a metà prezzo” saranno soggette alla tariffa standard di modifica del volo descritta nella Tabella delle Tariffe di Ryanair. Ma dove andare grazie a questa offerta?

Dove viaggiare con “Acquista un volo, ne avrai un altro a metà prezzo”

A partire da soli 16,99 euro potresti raggiungere Corfù, meravigliosa isola della Grecia famosa in tutto il mondo per il suo mare incredibilmente cristallino e per le sue spiagge a dir poco paradisiache. Ma non solo. Quest’isola è anche un misto di cultura, vita notturna, atmosfera coloniale e natura che mozza il fiato.

Le regole di viaggio per la Grecia, inoltre, sono state nettamente semplificate. Per cui questo è proprio il momento adatto per prenotare un viaggio per due persone verso Corfù, che durante il mese di maggio regala temperature quasi completamente estive.

Con soli 19,10 euro potresti raggiungere anche Malta, incredibile arcipelago situato in mezzo al Mediterraneo e anche una delle mete predilette per chi vuole imparare l’inglese. Qui il mare cristallino e il sole sono quasi perenni, e tutto si lascia apprezzare grazie al connubio tra natura e arte, tra la possibilità di fare un tuffo nella Bluee Lagoon e dopo pochi minuti visitare siti Unesco e altre meraviglie storico-culturali.

Insomma, una destinazione che ha molto da dire e che a maggio regala condizioni meteo decisamente piacevoli.

Infine, vi consigliamo di approfittare di questa offerta che mette a disposizione un secondo biglietto al 50% del prezzo per raggiungere Palma di Maiorca. Con voli a partire da soli 18,74 potrete scoprire questa bellissima isola spagnola che si distingue per essere il vero e proprio paradiso delle Baleari. Tante le spiagge in cui rilassarsi e assaporare la varietà dei colori, dal bianco della sabbia al turchese del mare, come le avventura che si possono provare nel suo entroterra entrando in contatto con il verde delle montagne e i mille colori dei fiori che sbocciano.

Insomma, non resta che approfittare di questa promozione lanciata dalla compagnia aerea a basso costo irlandese per correre a scoprire una delle meraviglie del nostro continente.