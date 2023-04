10 idee originali per una gita fuori porta a Pasquetta

La Pasquetta è la giornata perfetta per una gita fuori porta, tra grigliate, picnic all'aria aperta, passeggiate nella natura, visite a borghi, parchi e giardini, escursioni in bicicletta e tante manifestazioni imperdibili. Se siete ancora indecisi su dove andare e cosa fare, abbiamo per voi 10 idee originali per andare alla scoperta di territori e tradizioni imperdibili. Che ne dite, ad esempio, di un un picnic al mare? La spiaggia della Lecciona, in Toscana, offre quattro chilometri di sabbia e dune, contornate dalla macchia mediterranea, che si estende da Viareggio a Torre del Lago. Si trova all’interno dell’Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, un’area protetta di 23mila ettari a terra a cui si aggiunge l’area marina protetta delle Secche delle Meloria per altri 9mila ettari. Un luogo dalla bellezza incontaminata, perfetto per trascorrere una Pasquetta all'insegna del relax. (In foto, spiaggia della Lecciona)