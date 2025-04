Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock/Getty Images Serie tv tutto quello che ho location Livorno

Il 9 aprile parte su Canale 5 la nuova serie Tv intitolata Tutto quello che ho con protagonista Vanessa Incontrada. La città che fa da sfondo? È Livorno, una splendida località di mare sulla costa toscana che regala diversi scenari riconoscibili nella fiction che vede Marco Bonini accanto all’attrice protagonista.

Livorno protagonista della fiction Tutto quello che ho

Tra mistero, sentimenti e verità nascoste, Vanessa Incontrada (che interpreta Lavinia) torna a incantare il pubblico con una nuova serie Tv ambientata a Livorno, con Marco Bonini come co-protagonista, nei panni di Matteo. Le riprese, avvenute a tra maggio e giugno del 2024, hanno scelto Livorno come cartolina di sfondo. La nuova serie non si limita ad usare la città toscana come background, ma fa in modo che la si respiri e si viva attraverso le scene, accompagnando i protagonisti nel loro percorso.

Quartiere Venezia

Non poteva mancare il Quartiere Venezia, cuore pulsante della Livorno più autentica. Con i suoi canali navigabili, i ponticelli in pietra e i palazzi storici, questa zona unica ricorda subito la Serenissima, da cui prende il nome. Nato nel Seicento come zona commerciale e portuale, il quartiere è oggi uno dei luoghi più pittoreschi della città. Nella serie, il Quartiere Venezia diventa teatro di incontri segreti, indagini nascoste e rivelazioni inaspettate. Passeggiare tra le sue vie sarà come immergersi nel labirinto emotivo dei protagonisti, tra sospetti e intuizioni che si intrecciano come i vicoli stretti del quartiere.

Terrazza Mascagni

La prima immagine che a tutti viene in mente di Livorno è con lei protagonista: terrazza Mascagni. Uno dei belvedere più eleganti d’Italia, costruito negli anni ’20 e con il celebre pavimento a scacchiera bianco e nero, diventa il protagonista della serie Tv in diverse scene. Nella fiction è proprio il luogo delle memorie e delle riflessioni di Lavinia. Qui il vento porta con sé ricordi, dubbi e speranze. Con il sole che cala all’orizzonte e il rumore delle onde, ogni scena ambientata qui si carica di emozioni profonde, diventando un vero simbolo del viaggio interiore della protagonista.

Fonte: iStock

Scoglio della Regina

Un altro luogo fondamentale della serie è lo scoglio della Regina, dove è stato ricostruito un commissariato di polizia, punto nevralgico delle indagini. Questo storico stabilimento balneare deve il suo nome alla regina Maria Luisa di Borbone-Spagna, che amava soggiornare qui per le proprietà benefiche del mare livornese. Oggi lo Scoglio della Regina è un importante centro di ricerca marina, ma per la serie si è trasformato in una stazione di polizia piena di tensioni e segreti. Ogni interrogatorio e ogni colpo di scena trova eco nei muri antichi di questa location, aggiungendo un’aura di solennità e mistero alla narrazione.

Mercato delle Vettovaglie

Tra le riprese spicca poi il vivace mercato delle Vettovaglie inaugurato nel 1894 e ad oggi tra i più importanti mercati coperti. In stile liberty, ospita 200 bancarelle e botteghe. Nella fiction, il mercato diventa crocevia di vite, sguardi e indizi. Tra le bancarelle di pesce fresco e verdure colorate, si incrociano storie secondarie che arricchiscono il racconto principale, regalando un quadro autentico della Livorno di oggi. È proprio in questi luoghi, tra voci concitate e profumi intensi, che Lavinia comincerà a cogliere i primi segnali che metteranno in discussione tutto ciò in cui credeva.