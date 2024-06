La compagnia aerea che permette alle donne di scegliere dove sedersi

Fonte: iStock Il nuovo servizio di IndiGo per le donne che viaggiano da sole

Viaggiare da soli può essere un’avventura indimenticabile, ma è più che mai importante partire in tutta sicurezza, quando non si può contare su una compagnia durante la propria vacanza. Questo è, purtroppo, ancora più vero quando a mettersi in viaggio da sola è una donna: soprattutto in alcune località, i rischi possono essere piuttosto elevati. Ciò non deve però dissuadere alcuna persona a fare le proprie esperienze, cercando semplicemente di adottare tutte quelle precauzioni che possono rendere il viaggio più sicuro. È in quest’ottica che la compagnia aerea indiana IndiGo ha introdotto un nuovo servizio dedicato alle donne sole.

IndiGo: le donne sole possono scegliere dove sedersi

Una bella novità arriva dall’India, dove la principale compagnia aerea low cost ha introdotto un servizio davvero molto utile per le donne che amano viaggiare da sole. Di che cosa si tratta? È molto semplice: i passeggeri di sesso femminile che hanno una singola prenotazione per il volo (ma a quanto pare il servizio dovrebbe essere esteso anche in caso di prenotazioni familiari) possono, all’atto del check-in online, visualizzare i posti in cui saranno sedute altre donne in viaggio. In questo modo, sarà consentito loro di scegliere accuratamente dove sedersi e, magari, volare sentendosi maggiormente a proprio agio e in sicurezza.

“IndiGo è orgogliosa di annunciare l’introduzione di una nuova funzionalità che mira a rendere l’esperienza di viaggio più confortevole per i nostri passeggeri di sesso femminile. Ci impegniamo a fornire un’esperienza di viaggio senza precedenti a tutti i nostri passeggeri, e questo nuovo servizio è solo uno dei tanti passi che stiamo compiendo per raggiungere questo obiettivo” – si legge in una nota diffusa dalla compagnia aerea. In effetti, IndiGo si è distinta negli ultimi anni nell’attenzione per i viaggiatori, introducendo novità interessanti come una sempre più completa digitalizzazione di ogni fase della prenotazione delle vacanze.

Un interesse che mira non solo a migliorare l’esperienza di viaggio per i passeggeri, ma anche ad avvicinarli ad IndiGo. La compagnia aerea low cost, fondata nel 2006, effettua oltre 2mila voli quotidiani, sia nazionali che internazionali: negli ultimi periodi ha limato le sue tariffe, consentendo così ad un maggior numero di turisti di partire per un viaggio, anche in tempi più difficili da un punto di vista economico. E introdurre un servizio a favore delle donne che si spostano da sole è un passo fondamentale per la compagnia.

Viaggiare da sole, i consigli da seguire

Sempre più donne scelgono di mettersi in viaggio da sole, per vivere un’esperienza diversa e godersi davvero ogni momento, dovendo preoccuparsi solo delle proprie esigenze e dei propri desideri. Tuttavia, è importante prestare attenzione ad alcuni dettagli, per potersi sentire sicure in ogni situazione. La scelta della meta, ad esempio, è fondamentale: molte viaggiatrici optano per un posto già conosciuto, dove magari hanno trascorso le vacanze in famiglia o con gli amici in passato. L’Europa è ancora sentita come una delle destinazioni più sicure, anche perché culturalmente molto più vicina alle nostre abitudini.

Se si vuole osare con qualche meta più lontana, bisogna preoccuparsi di raccogliere tutte le informazioni necessarie ben prima di partire. In questo modo, magari consultando una rete di donne che viaggiano da sole, è possibile individuare le aree più sicure dove soggiornare o dove eventualmente muoversi in autonomia anche di notte. Infine, è sempre importante informare qualcuno dei propri spostamenti, così che parenti o amici sappiano dove vi trovate e possano raggiungervi in caso di difficoltà impreviste.