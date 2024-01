Viaggiare da soli in Europa: la classifica delle città top

Viaggiare in solitaria è un'esperienza da fare almeno una volta nella vita, potendo così seguire solamente i propri ritmi e i propri desideri. Ma quali sono le mete ideali da visitare? Il nuovo studio condotto da Wizz Air ci rivela quali sono le città europee migliori per una vacanza da soli, sulla base delle recensioni raccolte su TripAdvisor. Al decimo posto ci sono, parimerito, ben tre città: Bruges (Belgio), Kaunas (Lituania) e Cracovia (Polonia). Molto diverse tra loro, ciascuna ha un fascino speciale che i turisti hanno saputo apprezzare. (In foto, Bruges)