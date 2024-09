Volare e trasportare animali : regole e costi Turkish Airlines

Con Turkish Airlines si può viaggiare con il proprio animale, ma vanno rispettate alcune regole. Ecco cosa c'è da sapere per portare con sé in viaggio il proprio animale domestico

La compagnia aerea Turkish Airlines è una delle più importanti e trafficate al mondo. Come sappiamo, però, i tipi di viaggiatori sono diversi: c’è chi viaggia da solo, per lavoro, chi in coppia, chi in famiglia e… Chi viaggia con il proprio animale domestico.

Ma come funziona in quest’ultimo caso se si sale a bordo di un aereo Turkish Airlines? Scopriamo a che condizioni la compagnia aerea permette ai pet lovers di portare con sé il proprio animale domestico.

Le regole di Turkish Airlines

Il gran numero di passeggeri che usufruiscono dei voli della compagnia aerea Turkish Airlines annualmente ha portato il vettore turco ad adottare una determinata politica a riguardo degli animali che si possono portare a bordo dell’aereo. Diversamente dalle compagnie low cost, come Ryanair o easyJet, che impongono forti limitazioni sui cani e gatti che possono volare, Turkish Airlines ha un range di tollerabilità più elevato. Quello che è importante è il limite di peso dell’animale, fissato in 8 kg dal vettore turco. Insomma, un cane di taglia maggiore purtroppo non può salire a bordo. Ma vediamo meglio nel dettaglio tutte le condizioni alle quali possiamo portare con noi il nostro amico animale.

Quali animali possono volare con Turkish Airlines

A bordo di un aereo Turkish Airlines è concesso far viaggiare esclusivamente animali quali gatti, cani e piccoli uccelli canori (come i pappagallini e i canarini): questi, infatti, possono essere trasportati in qualità di animali domestici nelle cabine passeggeri.

Regole su peso e trasportino dell’animale

Gli animali domestici che possono essere trasportati nella cabina devono avere un peso pari a 8 kg, incluso il trasportino. non supera gli 8 kg. Le dimensioni del trasportino, invece, non devono eccedere i 23 cm di altezza, i 30 cm di larghezza e i 40 cm di lunghezza.

Nel caso questi requisiti non fossero soddisfatti, si può trasportare l’animale domestico in stiva a queste condizioni: se il peso dell’animale, incluso il trasportino o la gabbia, non supera i 50 kg. Per il trasporto in stiva, le dimensioni del trasportino non devono superare i 75 cm di altezza, 75 cm di larghezza e 125 cm di lunghezza. Ci sono anche casi in cui due animali della stessa specie (ad esempio due cani) possono condividere lo stesso trasportino in cabina, ma in quel caso il peso massimo del trasportino e dei due animali non può superare ugualmente il limite di peso di 8 kg.

Il trasportino, inoltre, deve avere adeguati fori di ventilazione di 2,5 cm di diametro, distribuiti su almeno tre lati per la circolazione dell’aria e dev’essere posizionato sotto al sedile davanti al passeggero.

Quali sono le tariffe per viaggiare con il proprio animale

A bordo dei voli Turkish Airlines, le opzioni per il trasporto del proprio animale domestico possono essere acquistate online (sull’app o sul sito web) fino a 6 ore prima del volo. Coloro che acquistano le opzioni per il trasporto di animali domestici online devono sedersi nel posto lato finestrino standard. La selezione del posto è gratuita al momento del check-out per chi acquista questa opzione.

Per qualsiasi inconveniente in fase di prenotazione, i passeggeri possono contattare un ufficio di vendite o il call center di Turkish Airlines per effettuare le transazioni. I passeggeri possono acquistare il posto per il proprio animale domestico fino a 24 ore prima del volo tramite la pagina di gestione dei biglietti.

Per viaggiare con i cani e i gatti è necessario possedere un certificato di vaccinazione contenente i dati di identificazione dell’animale. Gli uccelli, invece, richiedono esclusivamente un certificato di volo. Il vaccino antirabbico dell’animale deve essere stato effettuato almeno 30 giorni prima e non più di 1 anno antecedente la partenza.

Le tariffe per il trasporto dell’animale domestico a bordo di Turkish Airlines variano in base a diversi fattori, ma la buona notizia è che sul sito web ufficiale della compagnia aerea turca è possibile disporre di un calcolatore preciso del prezzo che si andrà a pagare in base alla tipologia di viaggio e di biglietto che si decide di acquistare. Inoltre, sul sito web della compagnia aerea sono disponibili ulteriori chiarimenti e condizioni su casistiche specifiche.