Questa città è stata trasformata in una fiaba popolata da elfi

Fonte: IPA Évian-les-Bains, la città si trasforma in una fiaba popolata da elfi

Esiste un posto, non poi così lontano dall’Italia, che ha appena subìto un incantesimo. Una cittadina pittoresca e tranquilla popolata da poco più di 8.000 anime che sorge sulle sponde del lago e che con gli anni è diventata un punto di riferimento per tutti gli amanti del benessere e delle esperienze a ritmo slow. Questo luogo si chiama Évian-les-Bains.

È qui, nel dipartimento dell’Alta Savoia, nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, che durante il periodo dell’Avvento accade qualcosa di magico. Le strade, i quartieri e le piazze della cittadina, infatti, si trasformano in una fiaba popolata da elfi. Noi non abbiamo dubbi: è questa l’esperienza più bella da vivere e da condividere questo Natale.

Évian-les-Bains, la città che si trasforma in una fiaba

Il nostro viaggio di oggi ci conduce nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, in Francia, e più precisamente a Évian-les-Bains. La cittadina, situata a circa un’ora di auto da Annecy, è conosciuta soprattutto per il centro termale sul lago Lemano, ma anche per i suoi casinò e gli hotel di lusso. Se il nome vi ricorda qualcosa, non vi sbagliate. La località francese, infatti, è conosciuta in tutta Europa anche per l’omonima acqua.

Organizzare un viaggio a Évian-les-Bains è davvero un’ottima idea, in ogni periodo dell’anno e in ogni stagione. Lo è soprattutto per tutti quei viaggiatori che vogliono vivere esperienze slow facendo il pieno di bellezza e di benessere. Tuttavia, vi consigliamo di raggiungere la cittadina francese nel mese di dicembre perché è proprio in questo periodo che accade qualcosa di incredibile.

Nei giorni che precedono l’arrivo dell’inverno e del Natale, infatti, Évian-les-Bains sembra diventare vittima di un incantesimo. Gli abitanti della città raccolgono i legni che le acque del lago Lemano depositano sulla riva, poi comincia la magia: il centro storico della città si trasforma in un villaggio fatto di case di legno e sculture monumentali mentre le strade si popolano di elfi.

Si tratta del popolo dei Flottin, che secondo la leggenda ufficiale, si trasferisce nella cittadina francese per celebrare il momento più magico di sempre. Di loro si dice che sono molto ospitali, al punto tale che Babbo Natale si rifugia qui per qualche giorno.

Fonte: IPA

Il villaggio favoloso

Il villaggio favoloso, questo il nome della manifestazione (in francese Le Fabuleux Village), è molto più di un evento. Si tratta di un’esperienza incredibile e unica al mondo che trasforma completamente una città in una fiaba natalizia tutta da vivere e condividere. A partire dal 16 dicembre, e fino al 7 gennaio, le strade di Évian-les-Bains si accendono di magia.

Le sculture di legno sono ovunque: nei pressi del porto, sulle barche, tra le strade e nelle piazze, insieme a loro anche i simboli del Natale come il maestoso albero e le proiezioni a tema sulle facciate degli edifici. E poi ci sono le storie che riecheggiano tra le strade, i laboratori per grandi e bambini, le prelibatezze gastronomiche territoriali e gli spettacoli teatrali a La Toupine. Ovviamente non mancano gli elfi, fautori dell’incantesimo, che dal tramonto all’alba camminano tra le strade per raccontare avventure e leggende che li riguardano.