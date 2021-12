Le città italiane più amate del 2021

Il 2021 è stato un anno complesso, ancora segnato dalla pandemia e dalle restrizioni imposte per contenere i contagi. Una delle novità più importanti nell’ambito dei viaggi (e non solo) è stata l’introduzione del Green Pass, con tutta una serie di regole pronte a cambiare ancora a partire dal primo febbraio 2022.

Tuttavia, i viaggiatori non hanno mai perso la voglia di partire e andare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio, che come sappiamo non smette mai di regalare emozioni ad ogni scorcio. Curiosi di sapere quali sono le città italiane più amate e cercate su Google in quest’ultimo anno? Ve lo sveliamo subito.

Cominciamo dal decimo posto, dove troviamo Venezia, da sempre una delle città italiane più amate e visitate al mondo, tanto da far maturare l’idea di regolamentare e arginare i flussi e mitigare gli effetti del turismo di massa rendendone ‘prenotabile’ l’accesso. Adagiata sulle placide acque della Laguna, è uno scrigno che custodisce tantissimi gioielli preziosi, ed è la meta perfetta per una fuga romantica, in ogni stagione.

Al nono posto si piazza Napoli, la città dai mille colori, folklore e tradizioni che l’hanno resa celebre in tutto il mondo, e infiniti misteri da scoprire. Unica e inimitabile, vanta il centro storico più vasto d’Italia, incredibile palcoscenico a cielo aperto, concentrato di arte, storia ed espressione urbanistica che abbracciano un arco di quasi tre millenni.

Ottava in classifica, Catania è una delle città d’arte più belle e amate della Sicilia, dove la forza dell’Etna, il mare cristallino della costa Ionica, il patrimonio storico e archeologico, il barocco delle chiese e dei palazzi, le tradizioni enogastronomiche e la musica e un’innata cultura dell’ospitalità accolgono il turista in ogni stagione dell’anno.

Saliamo, poi, a Parma, settima nella top ten di Google, cuore dell’Emilia dalle tante anime, città del teatro e della musica e ambasciatrice della Food Valley nel mondo, ricca di tesori da scoprire anche fuori dalle sue mura, tra borghi e castelli dal fascino antico e romantico.

Siena è sesta, amata per il suo strepitoso fascino medievale, e universalmente conosciuta per l’immenso patrimonio storico, artistico, paesaggistico, ma anche per le sue indissolubili tradizioni, legate principalmente alle contrade e al celebre Palio.

Quinta tra le città più cercate è Bologna, la città dei portici e delle torri, la “Dotta” e la “Grassa”, con un centro storico medievale tra i più estesi e meglio conservati d’Europa, costellato di locali, osterie, teatri e botteghe.

Firenze è quarta, con le sue attrazioni architettoniche e paesaggistiche da far perdere la testa a ogni scorcio. La culla del Rinascimento italiano resta una delle destinazioni più amate, per i suoi incredibili tesori, tra musei, piazze, chiese, giardini e palazzi storici, che attirano visitatori da ogni parte del mondo.

Al terzo gradino del podio troviamo Milano, una città che non smette mai di stupire, meta ideale per una vacanza all’insegna dell’arte e della moda, del divertimento e della scoperta, tra attrazioni che racchiudono secoli di storia e i moderni quartieri di City Life e Porta Nuova.

La medaglia d’argento l’ha conquistata, però, Torino, con le sue meraviglie famose in tutto il mondo, dalla Mole Antonelliana al Palazzo Reale, passando per il Museo Egizio, la Venaria Reale e il Palazzo Carignano con gli Appartamenti dei Principi, fino al giardino pensile più grande d’Europa.

E non sarà forse una sorpresa che la città italiana più amata del 2021 sia proprio Roma, tra i luoghi più romantici d’Italia per gli stranieri. La Città Eterna ha così tanto da dare ai visitatori che ci si sente sempre grati di tanta bellezza e magnificenza. Imperdibili i luoghi simbolo, dal Colosseo alla Cappella Sistina, passando per i Fori Imperiali, il Pantheon, l’iconica Fontana di Trevi, la celebre scalinata di Piazza di Spagna e l’affascinate Castel Sant’Angelo che domina il ponte sul Tevere.