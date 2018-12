Questo è il cinema più costoso del mondo

editato in: da

Andare al cinema è sempre una piacevole esperienza: a seconda del titolo scelto ci si diverte, ci si emoziona, si sta col fiato sospeso. Ma se un biglietto arivasse a costare 50 euro, ci andremmo lo stesso?

Sembra incredibile ma c’è un cinema che, a Londra, può raggiungere – se non i 50 euro – poco meno. Stiamo parlando dell’Odeon di Leicester Square, in pieno centro città: riaperto ora dopo una ristrutturazione lunga 11 mesi, ha i sedili reclinabili, spazi su cui distendere le gambe e un’ottima vista sullo schermo, in qualunque punto della sala ci si sieda.

Il costo del biglietto, qui, arriva sino alle 40 sterline e 75 pence: 46 euro, per la precisione. Ovviamente, non sempre e non ogni sedile: il prezzo più alto lo si raggiunge il sabato sera, quando il film è appena uscito e ci si vuole sedere nelle prime undici file. E questo costo record non è passato inosservato, né agli occhi dei londinesi né a quelli della stampa, che ha suggerito di optare per un cinema di periferia, o per lasciare a casa i bambini se non si vuole spendere – per un film – quanto si spenderebbe per un weekend all’estero.

Sui social, poi, gli utenti si sono scatenati: c’è chi auspica in una chiusura, chi spera venga boicottato. In realtà, l’Odeon – così come altri cinema di Londra – stanno lavorando per reagire alla spietata concorrenza di Netflix, Amazon Prime & co. E capostipite, in questo senso, è la catena Everyman: qui non ci si siede sulle classiche poltroncine ma su ampi divani, ci sono camerieri a disposizione e talvolta ci sono piatti degni d’un ristorante di livello.

Ecco dunque che, l’Odeon, è molto più che un cinema. Facciata nera di granito e nome posto sulla cima d’una torre alta 37 metri, ogni anno ospita la Royal Film Performance, premiere d’un grande e attesissimo film a cui partecipa tutta la famiglia reale. Chiuso dal 10 gennaio 2018, questo gioiello Art Déco inaugurato nel 1937 è stato oggetto d’una costosissima ristrutturazione: i posti, da 1600, sono ora 800. Ma sono comodissimi, per un’esperienza di totale relax. Il suo schermo – oltre ad essere il più grande della Gran Bretagna coi suoi 14 metri di larghezza – è l’unico di tutto il Regno Unito a vantare la tecnologia Dolby Cinema ed è uno dei pochi capaci di proiettare film in 35 e 70 millimetri e in formato digitale; le poltrone Odeon Luxe sono reclinabili, e il suono Dolby Atmos si accompagna alla tecnologia Dolby Laser per neri più profondi, colori più ricchi e suoni dettagliati.