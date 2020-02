Chiusura aeroporti per Coronavirus: la situazione

editato in: da

Negli ultimi giorni l’emergenza Coronavirus si è estesa tra Lombardia, Veneto e Piemonte a causa di alcuni contagi in determinate zone del Nord Italia. Tutto ciò ha portato all’emanazione, da parte delle amministrazioni, di alcuni provvedimenti volti a limitare la diffusione del virus. Provvedimenti che coinvolgono anche i viaggiatori e gli aeroporti principali del nostro Paese. Cerchiamo di fare chiarezza sulla situazione.

Ore 19:30 – Al momento non sono stati emanati provvedimenti che riguardano la chiusura di alcun aeroporto italiano, in relazione all’emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19.

Nelle scorse settimane, i principali scali italiani hanno visto implementate le misure di sicurezza. Tra i vari provvedimenti adottati, ricordiamo il blocco dei voli per la Cina – incluse le Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao e Taiwan – in vigore dal 30 gennaio e il monitoraggio attivo tramite controllo della temperatura corporea di tutti i passeggeri di voli diretti da Cina e Hong Kong. Dal 5 febbraio, il controllo della temperatura è esteso a tutti i passeggeri di voli europei e internazionali in arrivo negli aeroporti italiani.

Gli aeroporti di Milano: Malpensa e Linate

Per quanto riguarda i due scali milanesi, gestiti dal gruppo SEA (Società Esercizi Aeroportuali), non è stata attualmente prevista alcuna chiusura straordinaria. Come si evince dal sito ufficiale della società, l’attività dei due aeroporti milanesi prosegue regolarmente. Tuttavia, in una nota diffusa dal direttore risorse umane di SEA, si fa presente che in rispetto dell’ordinanza emanata dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia, i lavoratori residenti nei 10 comuni isolati dovranno rimanere a casa usufruendo dei permessi retribuiti.

Il provvedimento riguarda i lavoratori che non operano nei servizi essenziali (i quali saranno comunque sottoposti a quotidiana verifica dello stato di salute) e che risiedono nei comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.

L’aeroporto di Bergamo Orio al Serio

Attualmente non sono previste novità per i passeggeri che transitano presso lo scalo di Bergamo Orio al Serio, ad eccezione dei suddetti controlli di monitoraggio attivo.

L’aeroporto di Torino Caselle

Il sito ufficiale dello scalo piemontese avvisa i passeggeri che le attività proseguono senza intoppi, a parte i monitoraggi attivi su coloro che transitano presso l’aeroporto.

Gli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino

Nessuna notizia per quanto riguarda i due scali della capitale, che attualmente non hanno previsto alcun provvedimento di chiusura d’emergenza.

L’aeroporto di Venezia Marco Polo

L’ultimo aggiornamento dallo scalo veneto risale alle ore 13:00 di domenica 23 febbraio, con il quale si avvisano i passeggeri che l’attività dell’aeroporto rimane invariata.