I Paesi più pericolosi per le vacanze secondo la Farnesina

- A partire dall’11 gennaio 2017 l’Ambasciata d’Italia aha ripreso le proprie attività. La Farnesina ribadisce tuttavia l’invito ai propri connazionali ae, a quelli presenti, a lasciare temporaneamente il Paese in ragione della assai precaria situazione di sicurezza. Scontri tra gruppi armati interessano varie aree del Paese (incluso in, nell’area intorno a Sirte, a Sebha, Bengasi, Derna e Sabratha). Permane, inoltre, anche nella Capitale la minaccia terroristica e elevato rischio rapimenti. Si registrano elevati tassi di criminalità anche nelle principali città e strade del Paese, tra cui il. Per chi decida di recarsi comunque nel Paese, sotto la propria responsabilità, si raccomanda, di registrare i dati del proprio viaggio sul portale DOVESIAMONELMONDO e seguire attentamente le informative dell’Unità di Crisi e dell’Ambasciata anche attraverso l’account Twitter