Il castello più famoso del Giappone diventa il tempio della fantascienza

Tra i tantissimi castelli che il Giappone può vantare, il Castello di Kochi (nel cuore dell’omonima città) è uno dei più famosi e dei meglio conservati. Presto, però, diventerà anche uno dei più spettacolari. E il merito è tutto della fantascienza.

Costruito agli inizi del Milleseicento per volere del signore feudale Yamauchi Katsutoy, fu distrutto da un incendio nel 1727 e poi ricostruito fedelmente, venticinque anni dopo. Oggi, il Castello di Kochi è uno dei più importanti monumenti culturali del Giappone, splendido da visitare in ogni periodo dell’anno. Ma è a novembre, che si tinge di vera magia.

Fautori di quello che sarà uno spettacolare e futuristico incastro di luci e di colori è il TeamLab, un collettivo d’arte che raggruppa artisti di Tokyo, Singapore e Shanghai e che – esperto in arte digitale – utilizza la tecnologia per indagare e per evidenziare il rapporto tra l’uomo e la natura. Ed è proprio il Castello di Kochi, l’oggetto della loro prossima opera: una serie di installazioni trasformerà la fortezza in una sorta di tempio fantascientifico. E innovativo. I visitatori potranno passeggiare attraverso un percorso d’alberi e di gigantesche uova, che produrranno una suggestiva eco allo sfioramento.

«Le persone acquisiscono un maggiore senso di consapevolezza della presenza di altri uomini nello stesso spazio», spiegano da TeamLab. E la sensazione, promettono, sarà straordinaria. Grazie al sapiente uso di luci e di colori, il Castello di Kochi sarà trasformato in un’enorme opera d’arte, senza che subisca alcuna alterazione fisica. Dal momento che, le installazioni, saranno create quasi prevalentemente in modo digitale. In questo modo, l’antica struttura non verrà in alcun modo danneggiata. Ed è estremamente importante dato che, questo castello eretto a partire dal 1601, è l’unico dell’intero Giappone ad aver preservato tutti gli edifici all’interno delle mura, inclusi il palazzo e il tenshu.

Quando ammirare lo spettacolo? A partire dal 22 novembre 2018 e fino al 6 gennaio 2019. Dalle 17.00 alle 21.00, ogni giorno – qui – andrà in scena la magia. La magia d’una esperienza che – a giudicare dalle installazioni passate dei suoi creatori – sarà impossibile da dimenticare.