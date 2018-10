Ilè un luogo unico al mondo, per la sua cultura e per la sua architettura. Tra templi e foreste, qui è possibile visitare splendidi castelli dell'era samurai . I più belli? Sono raccolti in un libro, "Samurai Castles", curato da Jennifer Mitchelhill e dal fotografo David Green, che hanno trascorso tre anni tra i 24 castelli più importanti di quest'epoca. Ecco i 10 più significativi.