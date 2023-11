Casa Bianca: è già Natale. Svelate le decorazioni natalizie

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: Getty Images Svelate le decorazioni natalizie della Casa Bianca

È arrivato quel momento dell’anno tanto atteso, quello in cui le strade, i quartieri e le piazze della città si mostrano a viaggiatori e turisti in tutto il loro splendore. Luci scintillanti, alberi maestosi, decorazioni colorate e poi, ancora, mercatini tradizionali e profumi inebrianti: è il miracolo di Natale che prende vita e che trasforma il paesaggio intorno a noi in una cartolina incantata.

La magia è ovunque, dentro e fuori di noi. Si sprigiona in tutte quelle destinazioni che si sono appropriate dello spirito natalizio, ma anche dentro le case dove alberi e altre decorazioni riempiono gli spazi rendendo gli ambienti più caldi e accoglienti.

E così ha fatto anche la maestosa Casa Bianca che, in questi giorni, ha accolto e celebrato l’incanto del periodo dell’Avvento svelando le decorazioni di Natale che, vi anticipiamo, sono belle come non lo sono mai state.

La Casa (Bianca) delle meraviglie

Il nostro viaggio di oggi ci conduce, idealmente, in uno dei luoghi più iconici del mondo. Stiamo parlando della Casa Bianca che, proprio in occasione del countdown natalizio ha indossato il suo abito più bello. Ci sono gli alberi, di diverse dimensioni e colori, le decorazioni sontuose che arricchiscono ogni angolo e altri dettagli scintillanti che popolano le stanze più iconiche della residenza americana: la Casa Bianca è ora una favola di Natale.

“Magia, Meraviglia e Gioia”, è questo il tema scelto dal Presidente degli Stati Uniti e dalla First Lady. Il nome non è altro che il preludio a una visione magica e incantata pensata, in ogni dettaglio, per trasformare l’immaginazione in realtà.

L’arredamento natalizio è davvero mozzafiato: a comporlo ci sono 98 alberi di Natale, oltre 142.000 luci scintillanti e circa 34.000 decorazioni di ogni specie perché, come ha dichiarato la first lady Jill Biden, spera che tutto questo possa ispirare i visitatori ad abbracciare il bambino che abbiamo dentro per sperimentare la magia, la meraviglia e la gioia del Natale.

Fonte: Getty Images

Magia, Meraviglia e Gioia: così l’America celebra il Natale

I numeri che abbiamo menzionato, da soli, raccontano la meraviglia che ha invaso e travolto la Casa Bianca. L’arredamento natalizio pensato per quest’anno, infatti, è un invito a lasciare entrare la magia del periodo dell’Avvento dentro di sé.

Le prime foto diffuse hanno già conquistato il mondo intero. In queste è possibile ammirare il grande e maestoso albero ufficiale della residenza americana, un abete Fraser che svetta per più di 5 metri di altezza e che campeggia trionfante della Sala Blu. Le decorazioni dell’albero, quest’anno, non si limitano alle luci o alle palline, ma celebrano scene, momenti e paesaggi felici di tutto il Paese.

La sala da pranzo è stata trasformata in un inedito laboratorio di Babbo Natale, dotato di banchi da lavoro per gli elfi. Nello stesso ambiente, poi, è presente anche la Casa Bianca di pan di zenzero: un concentrato di dolcezza da mangiare con gli occhi.

Situata al 1600 di Pennsylvania Avenue, a Washington, la residenza ufficiale del Presidente degli Stati Uniti ha stimato che accoglierà circa 100.000 visitatori durante le festività natalizie. La visita, che può avvenire solo attraverso i tour pubblici, permette di esplorare le sale pubbliche dell’ala est, che comprendono le iconiche Blue Room, Red Room e Green Room. È possibile inoltre entrare nella Sala da Pranzo di Stato, nella Sala della Cina e visitare il roseto della Casa Bianca.