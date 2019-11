Black Friday, le migliori offerte di voli da prenotare subito

editato in: da

Nel periodo del Black Friday si trovano offerte imbattibili quasi in ogni ambito, perché dunque non usufruirne per prenotare la prossima vacanza? Molte compagnie aeree, ad esempio, hanno deciso di regalare delle promozioni speciali ai propri passeggeri, proprio in occasione dell’attesissimo giorno dopo il Ringraziamento – il venerdì dedicato appunto ai folli sconti pre-natalizi.

Ci sono offerte per tutte le esigenze. Alcune durano un’intera settimana e altre solamente poche ore, può essere previsto un limite massimo di biglietti disponibili o avere validità solo per un determinato periodo. Ma c’è qualcosa che le accomuna tutte: permettono di acquistare voli a prezzi davvero imbattibili. Una promozione interessante è quella di Vueling, che fino al 2 dicembre 2019 ha messo a disposizione 20.000 posti con prezzi a partire da 20,99 euro, per volare dall’8 gennaio al 24 ottobre 2020. La compagnia low cost collega decine di aeroporti italiani ad alcune delle principali mete turistiche europee, quindi non avete che l’imbarazzo della scelta sulla destinazione da raggiungere.

Anche Ryanair, il famoso vettore irlandese, ha deciso di partecipare al periodo di promozioni, con un’iniziativa davvero speciale: si chiama Cyber Week, e nasce dall’unione del Black Friday e del Cyber Monday. Per 10 giorni, i passeggeri possono usufruire di offerte speciali e sconti dedicati, ad un’unica condizione: bisogna prenotare entro le 23:59 del giorno stesso, perché la promozione si azzera alla mezzanotte e ne entra in vigore una diversa. Quella di oggi, giovedì 28 novembre, consiste nel 20% di sconto per tutti i voli da e per la Francia in partenza tra dicembre 2019 e gennaio 2020. Non è l’occasione perfetta per concedersi un weekend romantico in una delle città più belle di tutti i tempi?

Anche Alitalia aderisce con i Black Days: voli in Italia a partire da 39€ solo andata, tutto incluso, stessa offerta valida anche per l’Europa, mentre per gli Stati Uniti potrete prenotare a 339 euro a/r; l’offerta è valida fino a oggi per volare dal 13/1 al 27/4/2020, ma non è finita qui perché da domani ci saranno altre impedibili offerte. Molto chiara è invece l’offerta di China Airlines, per chi ha voglia di qualcosa di più esotico. Dal 28 novembre al 3 dicembre sarà possibile prenotare tutti i voli verso l’Estremo Oriente con il 10% di sconto. La Cina è sempre una meta splendida, e ora lo sembra ancor di più grazie ai prezzi imbattibili con cui potete aggiudicarvi un biglietto per la vostra prossima vacanza. Non da meno le offerte black della KLM che offre Amsterdam a partire da 99 euro a/r, Dubai da 309 euro a/r e l’occasione di scoprire la bellissima Pechino a partire da 479 euro a/r o ancora la bellissima Toronto a partire da 394 euro a/r in vendita fino al 2 dicembre 2019 per viaggi dal 4 dicembre 2019 al 30/06/20 eccetto Nord America dal 7 gennaio al 17 ottobre 2020.