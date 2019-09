In Austria, sui luoghi di “Tutti insieme appassionatamente”

editato in: da

Il film “Tutti insieme appassionatamente“ (in inglese, “The Sound of Music”), che vede protagonista Andrews (nel film, Maria), che al Festival del cinema di Venezia del 2019 ha ottenuto il Leone d’oro alla carriera, dagli Anni ’60 a oggi ha fatto cantare generazioni di appassionati dei musical.

In Austria, tra Salisburgo e i dintorni, da anni organizzano tour sui luoghi del film, a bordo di bus turistici e anche in bicicletta. Dapprima richiesti da turisti cinesi, ma oggi da tutti. Sono oltre 300mila i visitatori che giungono ogni anno a Salisburgo per il film. I luoghi di Mozart, per intenderci, ne contano molti meno. L’attrazione numero uno è proprio la visita dei luoghi originali delle riprese e collegati alla storia della famiglia Trapp.

Se siete tra i milioni di fan di questo film, potete visitare le location più rappresentative anche per conto vostro.

La zona è quella di Salisburgo, da sempre legata alla musica. Qui nacque, infatti, Wolfgang Amadeus Mozart ed è ancora oggi sede di grandi eventi musicali. La città è talmente bella da essere entrata nella lista dei Patrimoni dell’umanità dell’Unesco.

Maria è una novizia che vive all’interno di un monastero. La location dove è ambientata la prima parte del film è l’Abbazia di Nonnberg, fondata nel VII secolo e oggi il monastero di suore più antico fra le nazioni di lingua tedesca. È qui che la Andrews canta “Maria”.

Per girare le scene del monastero, però, sono stati scelti tre diversi set: l’ingresso è quello del Castello Frohnburg, sulla Hellbrunner Allee, il giardino è quello del Castello Leopoldskron, adagiato sulle sponde dell’omonimo laghetto, circondato dalle montagne, e oggi trasformato in un hotel.

Infine, la scena del gazebo è stata girata nel parco del Castello di Hellbrunn, a pochi chilometri da Salisburgo, famoso per i suoi giochi d’acqua.

La scena in cui Maria e i ragazzi cantano “Do-Re-Mi” è stata ambientata sulla scalinata del Castello di Mirabell a Salisburgo. Questo splendido palazzo fu fatto costruire nel 1606 dal principe arcivescovo Wolf Dietrich per la propria amante, Salome Alt. Oggi ospita i matrimoni più romantici in assoluto. La Sala dei marmi, l’ex salone delle feste del principe arcivescovo, è considerata una delle sale per matrimoni più belle del mondo.

Nel film, dietro a Maria, è ben visibile la Fortezza Hohensalzburg, simbolo della città di Salisburgo, che troneggia dall’alto del monte Festungsberg, sui tetti della città Barocca.

Maria e i bambini Trapp si fermano ad ammirare Herbert von Karajan-Platz a Salisburgo con il meraviglioso abbeveratoio per i cavalli, durante un giro in carrozza. Un’altra tappa è anche alla fontana della Residenzplatz, una piazza sontuosa, situata fra le residenze dei principi arcivescovi, nel cuore di Salisburgo.

Il palcoscenico ricco di storia su cui Maria, il Capitano e i bambini parteciparono a un concorso musicale, esibendosi con le loro canzoni più popolari, è quello della Felsenreitschule, la Scuola d’equitazione della roccia. Costruita proprio tra le rocce del monte Mönchsberg, affascina per il palcoscenico e per le arcate scavate nella pietra viva. Può ospitare fino a 1.437 spettatori ed è una delle sale da concerto più importanti di Salisburgo.

Molti turisti visitano anche il cimitero e le catacombe dell’Arciabbazia di S. Pietro nel centro della città (con la Salzburg Card l’ingresso è gratuito). Anch’essi sono stati scenari per le riprese del film hollywoodiano. La famiglia Trapp fugge dalla persecuzione nazista attraversando il cimitero, per trovare poi nelle grotte un luogo sicuro dove rifugiarsi. Al riparo del buio Maria, il capitano e i bambini proseguono poi la loro fuga fino in Svizzera.

Infine, le nozze tra Maria e il Comandante Von Trapp sono state girate nella Basilica di San Michele a Mondsee, una deliziosa cittadina che si trova lungo la Strada romantica austriaca, a una trentina di chilometri da Salisburgo, famosa per il suo lago.

Un museo dedicato al film è in fase di progettazione. Fino all’inaugurazione, vi sono tante possibilità di immergersi nella storia. Una piacevole serata sul tema la offre il “Sound of Salzburg Dinner Show”. Dopo una cena con musica dal vivo si possono ascoltare i brani più famosi dellla pellicola. Oppure si può assistere a una rappresentazione di “The Sound of Music” nel Teatro delle Marionette di Salisburgo.

Una curiostià: la maggior parte dei salisburghesi non ha mai visto “Tutti insieme appassionatamente”.