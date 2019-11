Ryanair lancia il suo CyberWeek: 10 giorni di offerte speciali

editato in: da

Approfittare dell’occasione, ora e subito: è proprio un’iniziativa da carpe diem quella di Ryanair, che lancia la sua Cyber Week dando la possibilità di prenotare voli estivi a prezzi scontatissimi. La compagnia low cost ha deciso di “fondere” il Black Friday e il Cyber Monday e ciò che ne deriva è, chiaramente, molto conveniente.

Dal 25 novembre 2019, per 10 giorni, potrete trovare grandissime offerte per prenotare le vostre prossime vacanze estive: le promozioni sono infatti valide per i voli andata e ritorno da aprile a settembre 2020, ovviamente su tutto il network europeo. In sostanza, Ryanair ha creato una vera e propria Cyber Week, con un susseguirsi di giornate consecutive con tante promozioni. Ma dovrete fare in fretta: ciascuna offerta durerà solamente 24 ore, con scadenza alle 23:59 del giorno stesso.

Per la prima giornata di oggi, lunedì 25 novembre, Ryanair offrirà ai suoi passeggeri ben 30 euro di sconto sui biglietti per i voli in partenza, come dicevamo prima, tra aprile e settembre 2020. Se avete già in mente dove andare la prossima estate, questa potrebbe essere l’occasione giusta per prenotare in largo anticipo e sfruttare le migliori offerte. Attenzione: lo sconto verrà applicato solamente se effettuerete l’acquisto entro le ore 23:59 di oggi (lunedì 25 novembre).

Tecnicamente i biglietti in offerta saranno davvero moltissimi, ma considerando il tipo di promozione è molto probabile che si esauriscano in pochissimo tempo. D’altro canto, in alcuni casi gli sconti permetteranno di percorrere tratte andata e ritorno a meno di 50 euro. Un’occasione ghiotta che è il caso di cogliere al volo. C’è solo l’imbarazzo della scelta: basta tenere d’occhio il sito per conoscere tutte le offerte aggiornate, visto che nei prossimi giorni verranno svelate molte altre interessanti promozioni.

Potrete scegliere voli da decine di aeroporti in tutta Italia che faranno, ovviamente, sia meta di partenza che d’arrivo. Non vi resta che pensare ad una meta che avreste sempre desiderato visitare e fare i bagagli. L’offerta è valida infatti per tutte le splendide destinazioni europee collegate dalla compagnia aerea low cost, tra le quali spiccano alcune delle città più belle e affascinanti di sempre. Potrebbe essere il momento giusto, ad esempio, per volare da Bergamo Orio al Serio verso la Grecia, dove vi attendono giornate di divertimento e di mare.

Oppure, se volete trascorrere un weekend diverso, potreste approfittare dell’occasione per ammirare le bellezze di Madrid, che è facilmente raggiungibile sia dal nord che dal sud Italia. E perché non andare a cercare refrigerio in una località pittoresca e ricca di meraviglie naturali come Lappeenranta, nel sud della Finlandia? Siamo sicuri che troverete la destinazione giusta per le vostre esigenze.