La compagnia più puntuale d’Europa è la nostra Alitalia

Nomea positiva per la nostra compagnia di bandiera: Alitalia è la più puntuale d’Europa. Con l’85,3% dei voli atterrati in orario nei primi sette mesi del 2019, si colloca al terzo posto nella classifica mondiale.

In particolare a luglio, periodo caratterizzato da giornate di forte maltempo e dal trasferimento di voli a Milano Malpensa per la chiusura di Linate, è riuscita a ottenere dati importanti come il 77,6% dei voli atterrato in perfetto orario.

A certificare i risultati di Alitalia è FlightStats, una società indipendente Usa che ogni mese stila la classifica della puntualità delle principali compagnie mondiali: dalle rilevazioni emerge, inoltre, che a luglio di quest’anno l’indice di puntualità di Alitalia è stato più alto di 2,3 punti percentuali rispetto alla media delle colleghe (75,3%) e di 5,8 punti percentuali rispetto alla media dei vettori europei (71,8%).

Ma non solo: nei primi sette mesi dell’anno la puntualità è salita di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2018. Per la rilevazione, si applica la metodologia “A14”, cioè usando una tolleranza di arrivo di 14 minuti rispetto all’orario di atterraggio previsto.

Non è la prima volta che Alitalia entra in questa classifica; già a gennaio del 2018, aveva ottenuto lo stesso riconoscimento.

I dati di gennaio seguivano quelli relativi all’intero 2017 e confermavano l’eccellente andamento operativo della compagnia italiana: con l’82,78% dei voli atterrati in orario, Alitalia si era posizionata al terzo posto fra le principali compagnie aeree europee (‘European Major Airlines’) e al sesto posto fra i principali vettori internazionali (‘Major International Airlines’).

Con il risultato ottenuto nel 2017, la compagnia italiana ha proseguito sulla scia del sensibile miglioramento delle proprie performance operative rispetto ai due anni precedenti, quando la puntualità in arrivo dei voli Alitalia si era attestata al 78,9% nel 2016 e al 75,3% nel 2015. La classifica FlightStats di luglio 2019 è visibile online. Anche questa nuova pole position fa di Alitalia un fiore all’occhiello tutto italiano.