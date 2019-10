Ponte di Legno, la località italiana che piace ad Edward Norton

editato in: da

È una delle principali stazioni sciistiche della Lombardia, ma anche un meraviglioso luogo dove trascorrere le vacanze estive, immersi nella natura: Ponte di Legno è un’importante meta turistica, e ora sappiamo che Edward Norton l’adora. L’attore ha infatti confessato di essersi innamorato a prima vista di questa splendida perla della Val Camonica.

Ponte di Legno è un piccolo comune in provincia di Brescia, a pochi passi dal confine con il Trentino-Alto Adige – al quale è collegato dal famoso Passo del Tonale. Si affaccia sul Parco regionale dell’Adamello, una delle aree protette più belle d’Italia, che si estende sul versante sinistro della Val Camonica. Ed è proprio qui che, dalla confluenza di due piccoli torrenti, nasce il fiume Oglio, un importante affluente del Po. Insomma, questa località ha una posizione invidiabile, ed è forse per questo motivo che è diventata una così famosa destinazione turistica.

D’inverno, è la meta scelta da tantissimi vacanzieri per la settimana bianca. Ponte di Legno fa infatti parte del complesso sciistico Adamello Ski e offre circa 100 km di piste da sci, dotate anche di innevamento artificiale, e di 30 impianti di risalita. D’estate, invece, questa zona si riempie di turisti alla ricerca di un po’ di tregua dal caldo, ma anche di tutti coloro che amano la natura e vogliono concedersi qualche giornata di puro relax.

Nei periodi in cui il clima è più mite, non c’è niente di meglio di una bella passeggiata alla scoperta delle meraviglie naturali della regione. E chi non può rinunciare allo sport può dedicarsi a numerose attività outdoor: il trekking è una delle scelte preferite, visti gli splendidi sentieri che si diramano nei dintorni di Ponte di Legno. Mentre gli amanti della mountain bike possono approfittare delle piste ciclabili per scoprire il territorio a bordo della propria due ruote.

Come può dunque stupirci scoprire che proprio Ponte di Legno è una delle località più amate da un famoso attore hollywoodiano? È stato Edward Norton a rivelare questa sua predilezione, nel corso della presentazione del suo ultimo film Motherless Brooklyn alla Festa del Cinema di Roma. La suggestiva destinazione turistica è, a suo dire, il luogo perfetto per ricaricare le batterie tra un film e l’altro, ed è qui che ha trascorso alcune vacanze con la sua famiglia – sua moglie e i loro due figli.