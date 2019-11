Vueling partecipa al Black Friday: 20mila voli in offerta

editato in: da

Anche Vueling ha deciso di aderire al Black Friday, l’attesissimo “venerdì nero” che ogni anno porta tantissimi sconti su ogni tipo di prodotto. Se un tempo erano principalmente beni di consumo come device elettronici e abbigliamento ad essere letteralmente presi d’assalto in periodo di offerte, oggi anche in ambito turistico si possono trovare interessanti promozioni.

Una di queste è l’iniziativa promossa dalla compagnia aerea spagnola, che quest’anno ha preparato una sorpresa davvero splendida per i suoi passeggeri. Si tratta di ben una settimana di sconti incredibili per volare in tutta Europa: l’occasione perfetta per organizzare le prossime vacanze o semplicemente regalarsi un weekend extra del tutto inatteso. Sono disponibili 20.000 posti con prezzi a partire da 20,99 euro, per viaggiare dall’8 gennaio al 24 ottobre 2020. Ma dovrete affrettarvi, perché l’offerta è valida solamente per le prenotazioni effettuate tra il 25 novembre e il 2 dicembre 2019.

I prezzi speciali di Vueling sono riferiti al volo di andata in tutto il network europeo con tariffa Basic. I passeggeri potranno dunque usufruire del servizio a bordo e portare con sé un bagaglio a mano di 10kg. Inoltre possono essere acquistati in promozione solamente i voli diretti in partenza in alcuni giorni selezionati, in base anche all’aeroporto di decollo. Non vi sembra il momento giusto per prenotare la vostra vacanza del 2020?

La compagnia low cost è presente in decine di aeroporti italiani e collega il nostro Paese a centinaia di splendide destinazioni in tutta Europa, quindi non avete che l’imbarazzo della scelta, per quanto riguarda la meta del vostro prossimo viaggio. Avete voglia di un fine settimana passato alla scoperta di qualche meravigliosa città ricca d’arte e di storia? Praga è il luogo giusto per voi, con le sue mille bellezze senza tempo che vi lasceranno a bocca aperta. E se volete fare una sorpresa romantica al vostro partner, potreste optare per la sempreverde Parigi, una delle città più affascinanti del mondo.

Per chi è già proiettato alle vacanze estive, ci sono moltissime scelte. La Grecia è senza dubbio una delle mete preferite per trascorrere qualche giorno di relax e divertimento al mare: noi vi consigliamo Rodi e Kos, due piccole perle del mar Egeo. Se invece siete alla ricerca di qualcosa di più esotico, la Spagna è perfetta. In particolare le isole Canarie, dove vige una primavera pressoché perpetua ed è possibile godersi un po’ di caldo anche durante i mesi invernali.