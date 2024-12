Terme dei Papi, le più antiche della città di Viterbo

Fonte: iStock La piscina monumentale delle Terme dei Papi

Viterbo è una bellissima città del Lazio che sorge ai piedi dei Monti Cimini e che, oltre a vantare un prezioso centro storico e una natura sorprendente, è anche ricca di sorgenti termali dalle origini antichissime: erano persino conosciute dagli Etruschi, un popolo che già in epoche lontanissime aveva scoperto il benessere che possono infondere le acque termali della zona. Furono i Romani poi ad ampliarle, per poi essere arricchite dai Papi fino ad arrivare come dei veri gioielli ai giorni nostri.

Non vi sorprenderà sapere, quindi, che uno degli impianti termali più apprezzati del capoluogo del Centro Italia si chiama proprio Terme dei Papi (tra le migliori di tutta la Regione Lazio), nome ispirato dal Pontefice Niccolò V che qui trovò un grande beneficio nelle cure dei suoi mali, grazie alle proprietà di queste calde acque naturali. Oggi le Terme dei Papi sono le più antiche di tutta la città e offrono al pubblico diversi servizi, tra cui un’imperdibile piscina monumentale.

Come arrivare alle terme alle Terme dei Papi

Le Terme dei Papi di Viterbo non si trovano affatto lontano dal centro storico cittadino. Per la precisione, sorgono tra L.go Socrate Sensi, 1/Strada Bagni, 12 e sono facilmente raggiungibili con mezzi propri o pubblici.

In auto

Per chi arriva da Nord occorre prendere la Strada statale 675 Umbro-Laziale e proseguire fino all’uscita Viterbo Terme, mentre da Sud bisogna guidare sulla Cassia Bis fino a Vetralla, per poi svoltare sulla Superstrada Orte-Viterbo e infine uscire a Viterbo Terme.

In treno

Da Roma Ostiense parte a tutte le ore (tranne il fine settimana) un treno che conduce fino a Viterbo Porta Romana. Da qui è necessario prendere un autobus cittadino, come il 2F, oppure i bus extracittadini della Cotral o il taxi.

In autobus

Ci sono vari autobus in città per raggiungere le Terme dei Papi: 2, A, AG, 2F e, come già accennato, alcuni linee bus della Cotral. Inoltre, in determinati periodi dell’anno a disposizione dei visitatori c’è anche un apposito servizio navetta (attualmente sospeso).

Giorni di apertura e orari dell’impianto termale

Se siete in cerca di benessere e relax non dovete assolutamente preoccuparvi: le Terme dei Papi sono aperte 365 giorni all’anno, festivi compresi, con orario continuato dalle 9.00 alle 19.00. Anzi, l’affascinante piscina termale monumentale esterna è aperta anche nei giorni festivi, sempre dalle 9.00 alle 19.00.

È chiusa solo il martedì per manutenzione ordinaria, mentre il resto dei servizi rimangono attivi. In più, il sabato è possibile fare un vero e proprio bagno sotto le stelle a partire dalle ore 21.00 e fino all’1.00 di notte. Tuttavia è bene sapere che se festivo, il giorno di chiusura della piscina viene anticipato o posticipato.

Prezzi delle Terme dei Papi

I visitatori possono scegliere tra diverse opzioni, ingressi e pacchetti a prezzi di tutti i tipi. L’ingresso alla piscina monumentale termale nei giorni feriali può essere di 3 ore, 12 euro, o giornaliero per 18 euro. I bambini dai 2-12 anni non compiuti pagano invece 8 euro. Se si desidera anche un lettino si può affittare per 5 euro, e a disposizione c’è anche la possibilità di fare un abbonamento di 10 ingressi giornalieri feriali a 120 euro.

Nei giorni festivi i prezzi aumentano un pochino (attenzione, i giorni che vanno dal 25 dicembre al 6 gennaio sono tutti considerati festivi): l’ingresso di 3 ore è a 18 euro, mentre quello a giornaliero a 25. Bambini e lettino rimangono inalterati. L’ingresso notturno, invece, costa 20 euro.

Le Terme dei Papi offrono anche dei pacchetti d’ingresso, che prevedono la possibilità di provare diversi servizi come, per esempio, la Grotta Naturale o degli speciali massaggi, o per poter soggiornare presso l’hotel a quattro stella della struttura. Maggiori informazioni si possono trovare sul sito delle terme stesse.

Trattamenti e servizi

Alle Terme dei Papi c’è davvero l’imbarazzo della scelta: oltre all’acqua della piscina monumentale classificata come acqua sulfurea-solfato-bicarbonato-alcalino-terrosa che sgorga a 58° e con caratteristiche fisico-chimiche uniche e uno specifico contenuto di oligo-elementi, la struttura mette a disposizione anche trattamenti estetici, di benessere, hotel, bar e ristorante.

Molto interessante è la sopracitata Grotta Naturale, che si presenta umida, ad altissima temperatura interna (45-48°C), e ideale nella cura delle malattie reumatiche e delle infiammazioni delle prime vie aeree. Questa caverna, infatti, è unica in Italia poiché le altre presenti nel nostro territorio non raggiungono tali temperature.

Non è di certo da meno la Piscina Sensoriale, in cui possono accedere massimo 5 persone e dove, per 20 minuti, è possibile dedicarsi a cromoterapia, idromassaggi e musica da ascoltare con le orecchie a pelo d’acqua, mentre si è sdraiati su comodi lettini in pietra sommersi sott’acqua.

Poi ancora la Vasca San Valentino, perfetta per gli innamorati che desiderano fare un idromassaggio in un ambiente romantico impreziosito da una serie di candele profumate. Da non perdere sono anche le docce emozionali e il percorso vascolare.

Infine, l’impianto termale propone a tutti i visitatori che ne hanno bisogno una vasta scelta di trattamenti specialistici, anche in convenzione, come otorino, dermatologia, ginecologia e molto altro ancora.

Informazioni utili

Le Terme dei Papi sono dotate di un ampissimo parcheggio e offrono anche spogliatoi, docce e asciugacapelli compresi nel prezzo. È però necessario portare con sé costume, ciabatte e accappatoio. In alternativa, si possono acquistare nel negozio che si trova all’interno dello stesso impianto.

Per maggiori informazioni chiamare il numero +39 0761 3501 o mandare una mail a info@termedeipapi.it.