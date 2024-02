10 idee per un San Valentino da trascorrere in viaggio

La Festa degli Innamorati è alle porte e può essere l'occasione per regalarsi un'indimenticabile esperienza di viaggio. Le proposte sono davvero tante a partire dai paesaggi e dalle esperienze da sogno della natura innevata delle Dolomiti Paganella: mentre il sole è alto, ad esempio, si può salire a bordo di una slitta trainata da cavalli per esplorare le meraviglie del Parco Naturale Adamello Brenta, per poi godersi l’Apericiaspolata al tramonto, un’escursione con le ciaspole nelle foreste della Paganella che porta a godere delle prime luci della sera dal punto panoramico Croz del Rasàr, con successivo aperitivo nel caldo e accogliente Chalet Dosson. Infine, da non perdere la Ciaspolata notturna, che, dopo una camminata sotto il cielo stellato, si conclude con un momento di relax a base di eccellenze locali e bevande calde.