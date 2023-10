Puoi ammirare l’eclissi solare totale del 2024 in volo. Ecco come

La Great America Eclipse è prevista per la prossima primavera ed è una delle più grandi eclissi di sole mai viste. E tu potrai ammirarla in volo

Fonte: iStock Eclissi solare totaleEclissi solare totale

Tra gli eventi più attesi del prossimo anno c’è sicuramente la Great America Eclipse, un momento epico che consentirà ai viaggiatori di assistere a uno dei fenomeni del cielo più affascinanti e suggestivi di sempre. Un’eclissi grandiosa, quella prevista nella primavera 2023, che sta già mobilitando il mondo. Sono tantissime, infatti, le persone che stanno organizzando nuovi e straordinari viaggi per raggiungere tutti quei luoghi dove il cielo e la terra sprofonderanno nel buio totale in pieno giorno.

Il nome, attribuito a questo attesissimo evento, fa riferimento proprio alla visibilità dello stesso. L’eclissi solare totale cambierà, anche se solo per un giorno, i cieli dell’America Settentrionale e, più precisamente, il Messico, gli Stati Uniti e il Canada. Sarà in questi luoghi che il cielo si trasformerà nel palcoscenico di uno spettacolo destinato a lasciare senza fiato.

Il fenomeno ottico-astronomico sarà visibile dalle città e dalla periferia, dai grattacieli, dai parchi e dai giardini. Basterà alzare gli occhi verso il cielo per vedere il momento esatto in cui il disco solare viene coperto completamente. Ma c’è un altro modo per godere dell’eclissi solare totale che ci sarà nel 2024, ed è quello che permette di farlo in volo. Ecco come.

Ammirare la Great America Eclipse in volo

Gli amanti dell’astroturismo hanno già segnato in agenda un evento importantissimo, quello della grande eclissi totale che si paleserà nel cielo d’America nel mese di aprile del 2024. Si tratta di un appuntamento imperdibile per gli amanti dei fenomeni celesti, nonché rarissimo. Basti pensare, infatti, che la prossima eclissi solare si verificherà, di nuovo, nel 2045.

Come abbiamo anticipato, il fenomeno sarà visibile solo dai territori dell’America settentrionale. Prima di vedere quali sono le destinazioni migliori da raggiungere, però, dobbiamo dirvi che c’è anche la possibilità di ammirare l’eclissi solare totale del 2024 mentre si è in volo.

La notizia è stata lanciata da Southwest Airlines, una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti, nonché la più grande low-cost del mondo. Negli scorsi giorni l’azienda ha lanciato un comunicato per indicare i migliori voli aerei da prendere per vedere la grande eclissi del prossimo anno. Un modo sicuramente inedito, e altrettanto straordinario, per godere di uno spettacolo irripetibile.

Tre sono i voli da acquistare. Il primo è il numero 1252 in partenza da Dallas alle 12:45, e in arrivo a Pittsburgh. Il secondo, il numero 1721, partirà da Austin alle 12:50 per arrivare a Indianapolis. Il terzo, numero 1910, è quello che va da St. Louis a Houston. La partenza è prevista alle 13.20. Tutti gli orari sono da intendersi CDT (Ora Legale Centrale Usa) .

Durante il volo, la compagnia aerea metterà a disposizione degli ospiti anche degli speciali occhiali per ammirare l’eclissi solare totale in tutta sicurezza.

Tutto quello che c’è da sapere sulla grande eclissi solare del 2024

L’appuntamento, con la Great America Eclipse, è previsto l’8 aprile del 2024. In questa data sarà possibile salire a bordo di un aereo, tra le tre tratte indicate, per godere del fenomeno in volo. In alternativa è possibile raggiungere tutte quelle destinazioni interessate dall’evento. Tra queste troviamo Cleveland, la grande città dell’Ohio situata sulle sponde del lago Eri, Mazatlán e Durango in Messico, Dallas e Austin in Texas, Indianapolis in Indiana e Montréal in Canada.

L’eclissi comincerà intorno alle 13.18 (ora locale). Per ammirare lo spettacolo in totale sicurezza consigliamo di indossare sempre degli occhiali speciali per l’osservazione diretta del fenomeno.