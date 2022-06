Angelina Jolie pazza per Matera: cosa ci fa tra i Sassi

Dopo la Puglia, Angelina Jolie sceglie i Sassi di Matera per il suo tour tra le bellezze d’Italia. L’attrice premio Oscar sta infatti girando il suo ultimo film intitolato “Without Blood”, tratto dal romanzo di Alessandro Barricco ‘Senza Sangue’ proprio nel nostro Paese. E la folla è andata in delirio.

Come la Puglia, anche Matera è una delle mete italiane più amate dalle celebrity, non soltanto per trascorrervi le vacanze, ma anche per ambientarvi film o serie Tv.

Le location di “Without Blood” a Matera

Dopo aver effettuato in incognito alcuni sopralluoghi tra i Sassi nei mesi scorsi e aver scelto le location più idonee all’adattamento scenico, finalmente la Jolie ha iniziato a girare qualche scena a Matera.

I ciak sono stati fatti in piazza San Pietro Caveoso, che prende il nome dalla chiesa costruita sul margine Est del famoso slargo e che ha un bellissimo affaccio sulla gravina, e nel Sasso Caveoso, caratterizzato dalle abitazioni scavate all’interno del tufo, costruite l’una sopra l’altra e che presto vedremo sui grandi schermi.

Matera, set di cinema e Tv

Le immagini suggestive dei Sassi e delle case arroccate sul promontorio che formano Matera sono un costante sfondo per le produzioni italiane e internazionali. Oltre alle fiction nostrane, come “Imma Tataranni” con Vanessa Scalera, o “Basilicata coast to coast“, il celebre road movie del 2010 che ha dato il via al turismo in Basilicata, una regione fino ad allora pochissimo visitata, molti registri stranieri hanno scelto questa città unica al mondo come set.

Il primo, lo ricorderanno tutti, è stato Mel Gibson che l’ha scelta già nel 2004 per il film “La passione di Cristo”. L’ultimo, Cary Fukunaga, regista di “No Time to Die”, ennesimo episodio della saga di James Bond. Il rione Sassi di Matera ha visto da vicino nientemeno che un inseguimento tra auto e moto, dove spuntava la mitica Aston Martin che ha fatto ormai la storia.

Matera, unica al mondo

Proprio i Sassi hanno reso la città una dei gioielli più preziosi del nostro Paese, tanto da essere stati inseriti nella lista dei Patrimoni dell’umanità dall’Unesco. Da oggi avremo un motivo in più per essere orgogliosi di questa piccola perla tutta italiana, di cui all’estero si fa un gran parlare grazie alle produzioni cinematografiche internazionali.

Matera è infatti una città ricca di meraviglie, dal passato antichissimo. Tra le sue vie possiamo ripercorrere la sua storia, andando indietro di migliaia di anni. Si racconta che questo sia il centro ancora oggi abitato tra i più antichi del mondo, dove i più vecchi ritrovamenti ci riportano addirittura al paleolitico.

L’aspra morfologia del territorio, caratterizzato da gravine, fessure e grotte, ha reso ardua la costruzione del centro abitato, interamente scavato nella roccia. Ma oggi il suo panorama è unico al mondo, una cartolina che incanta migliaia di turisti e, come accaduto anche quest’anno, attira registi da ogni angolo del pianeta per regalare ai propri film un tocco di magia.