Natale a Matera, cosa fare e cosa vedere nella Città Patrimonio Unesco

Fonte: iStock Il magico scenario dei Sassi illuminati per Natale

Matera durante il periodo natalizio si trasforma in una città da fiaba, dove il fascino senza tempo dei Sassi si fonde con la magia delle Feste.

Dichiarata Patrimonio dell’Umanità e celebre per il suo paesaggio unico al mondo, diventa davvero speciale a dicembre, quando le antiche vie si illuminano e l’atmosfera riscalda il cuore di piccoli e grandi tra mercatini artigianali, presepi viventi che raccontano la Natività tra le rocce millenarie, e concerti nelle suggestive chiese rupestri.

Cosa fare a Matera a Natale

A Natale, Matera diventa un vero e proprio presepe a cielo aperto, avvolta nelle calde luminarie e in un’atmosfera che riecheggia antiche tradizioni. La città dei Sassi si riempie di vita, di colori, di musica, e di momenti indimenticabili che la rendono una meta magica per chiunque desideri un’esperienza natalizia autentica e senza tempo.

Ecco, allora, alcune attività imperdibili per vivere Matera con tutta la gioia che le Festività di fine anno portano con sé.

Una visita al Matera Christmas Village

Passeggiare per i mercatini di Natale a Matera è come entrare in un piccolo villaggio incantato. Nella cornice della centralissima Piazza Vittorio Veneto, le bancarelle espongono decorazioni natalizie, piccoli presepi, e pezzi unici dell’artigianato locale. Gli aromi dei dolci natalizi riempiono l’aria e invitano a fare una pausa golosa: impossibile resistere al richiamo dei calzoncelli, ripieni di castagne e cioccolato, o alla fragranza della cicerchiata, dolce tipico fatto di piccole palline di pasta dorata e miele.

Non mancano la Casa di Babbo Natale, Lego Story, coinvolgenti spettacoli di artisti di strada, canti natalizi e il dolce suono della zampogna.

Il Presepe Vivente nei Sassi

Fonte: iStock

Uno dei momenti più suggestivi del Natale a Matera è senza dubbio il percorso del Presepe Vivente nei Sassi: immagina di camminare tra le antiche grotte dei Sassi, illuminate da lanterne e fiaccole, e di trovarvi all’improvviso immerso in una scena di Gerusalemme: oltre 200 figure in costume ripropongono la Natività e scene di vita quotidiana di duemila anni fa. E, per rendere tutto ancora più affascinante, le voci degli interpreti e i canti natalizi risuonano dal centro storico e attraversano il sasso Barisano e il sasso Caveoso.

L’edizione 2024 andrà in scena nei giorni 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 dicembre 2024 e 4, 5 gennaio 2025.

Il Concerto di Natale

Sulla sommità della Civita, il Duomo, o Cattedrale della Madonna della Bruna e di Sant’Eustachio, il 22 dicembre 2024 ospita l’emozionante concerto natalizio a cura dell’Orchestra Sinfonica di Matera, “Oratorio di Noel” di Camille Saint-Saens.

Un evento di musica classica di sicuro impatto, con ingresso gratuito, dalle ore 20.30 alle 22.00.

Degustazione di specialità locali

A Natale, Matera diventa anche una festa per il palato. Da non perdere la crapiata, una zuppa di legumi e cereali che racconta le origini contadine di questa terra, e le focacce, sempre fresche e profumate. Per i più golosi, i dolci natalizi come i panzerotti dolci, le cartellate e i struffoli portano con sé i sapori del Natale.

I ristoranti storici dei Sassi, con gli ambienti scavati nella roccia, creano un’atmosfera intima e accogliente. È un piacere sedersi a tavola in un luogo così suggestivo e condividere il calore delle feste e un’esperienza che riscalda il cuore e appaga tutti i sensi.

Matera a Natale, i luoghi più simbolici

Fonte: iStock

Matera è una città che vive e respira la propria storia, e a Natale ogni angolo sprigiona sensazioni che rimangono impresse nel cuore. Esplorarne i luoghi simbolo in questo periodo significa scoprire un patrimonio plasmato da scorci millenarie, maestosi monumenti e panorami straordinari.

Passeggiando tra il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso, i due antichi quartieri scavati nella pietra, si ha la sensazione di essere catapultati in un’altra epoca, sospesa tra realtà e sogno: i vicoli, le piazzette, e le scale sembra raccontare storie di antiche famiglie, di mestieri ormai scomparsi, di tradizioni che resistono fiere. Osservando le case-grotte e le piccole chiese rupestri, ci si accorge inevitabilmente di quanto profondo e autentico sia lo spirito di Matera.

Nel punto più alto sorge la Cattedrale in stile romanico-pugliese, costruita nel XIII secolo da cui si gode di una vista mozzafiato sui Sassi: l’interno affascina per gli affreschi e il soffitto ligneo decorato; altra chiesa da non perdere è San Pietro Caveoso, su un promontorio spettacolare che domina la Gravina, risalente al XVI secolo.

Non si può non rimanere affascinati dalle chiese rupestri, tra cui spiccano Santa Lucia alle Malve, San Pietro Barisano e Santa Maria de Idris. Scavate nella roccia e impreziosite da affreschi bizantini, rappresentano il cuore della spiritualità antica materana.

E che dire del Belvedere di Murgia Timone, sull’altopiano di fronte ai Sassi, punto panoramico da cui Matera appare in tutta la sua bellezza, specialmente al tramonto?

Un’esperienza autentica e immersiva attende poi chi visita la Casa Grotta di Vico Solitario, abitazione dei Sassi trasformata in museo dove respirare la vita quotidiana fino agli anni ’50. Il MUSMA (Museo della Scultura Contemporanea di Matera) rappresenta un’altra sorprendente tappa. Tra le sale di Palazzo Pomarici, ospita sculture e installazioni di artisti italiani e internazionali.

Sotto Piazza Vittorio Veneto, invece, si cela il Palombaro Lungo, una cisterna gigantesca scavata nella roccia che testimonia l’ingegnosità dei sistemi idrici della Matera antica. In centro città, da non perdere anche Piazza San Francesco e la Chiesa di San Francesco d’Assisi ristrutturata in stile barocco, capolavoro architettonico con splendido altare e pregevoli affreschi.

Il clima di Matera a Natale

Le temperature di Matera in questo periodo si aggirano solitamente tra i 5°C e i 12°C, regalando giornate in cui il cielo può alternare momenti di sole a nubi. La sera, l’aria si fa più fresca, e richiede giacche calde e sciarpe avvolgenti.

L’ideale è vestirsi a strati, in modo da potersi adattare con facilità agli sbalzi di temperatura tra il giorno e la sera. Mentre il pomeriggio potrebbe bastare un cappotto leggero, la sera si apprezza un giaccone più pesante, guanti e cappello, soprattutto quando si cammina lungo i vicoli dei Sassi, dove l’umidità delle antiche pietre rende l’aria ancora più frizzante.

Come muoversi a Matera a Natale

Nel centro storico di Matera è in vigore una Zona a Traffico Limitato (ZTL): per i visitatori, la scelta migliore è quella di lasciare l’auto in uno dei parcheggi ai margini del centro, come il Parcheggio Via Lucana o il Parcheggio Piazza Matteotti, entrambi facilmente raggiungibili a piedi o con i mezzi pubblici.

Per chi preferisce muoversi senza auto, Matera offre un servizio di trasporto pubblico ben collegato alle aree di interesse che sono perfette da percorrere a piedi.